PT Guarulhos lança documento contemplando política indígena no Estado de SP

Construído pelo GT de Assuntos Indígenas documento foi entregue aos candidatos Fernando Haddad, Lúcia França e Márcio França no noite de ontem

O Diretório Municipal do PT em Guarulhos entregou em um evento feito para lideranças, militância e aliados um documento construído por grupos de trabalhos formulados internamente, sendo o primeiro Município a realizar tal feito.

Durante a construção, apontei a importância de um GT específico para cuidar da pauta Indígena na cidade de Guarulhos, mas também para pautar as necessidades no Estado de São Paulo.

Diante de um mês tão significativo para a luta dos povos originários, um documento que colocasse suas demandas era emergencial . As propostas partiram de lideranças indígenas do Município de Guarulhos, junto da contribuição dos povos de outras regiões aldeiadas e em contexto urbano

Além de reinvidicações como educação, saúde, cultura e preservação da história indígena, o documento conta também com a proposta de uma Secretaria de Assuntos Indígenas no Estado de SP, para atender as demandas dos Povos Indígenas.

