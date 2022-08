PT quer debater propostas para melhorar o Brasil, não para fechar igrejas

Apoie o 247

ICL

Por Chico Vigilante

Companheiros e companheiras,

Amanhã começa oficialmente a campanha eleitoral em todo o Brasil. Sou candidato à reeleição como deputado distrital e nós, do Partido dos Trabalhadores (PT), vamos às ruas para mostrar tudo o que fizemos durante os oito anos de governo do presidente Lula e quatro anos do governo Dilma. Aqui no Distrito Federal, por exemplo, construímos 10 Institutos Federais de Educação, três campis da UnB – em Planaltina, Gama e Ceilândia. Além disso, duplicamos a BR 020 até o município de Formosa e fizemos UPAs, em meio a uma série de benefícios para melhoria da vida da população.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Agora, como a extrema direita não tem nada para mostrar, parte para a mentira. Mais uma vez, retoma àqueles velhos discursos de costumes. É muito triste ver esses canalhas tentando enganar os eleitores evangélicos, dizendo que vamos fechar igrejas. Ficamos 12 anos no poder e foi esse, o período em que as igrejas tiveram mais liberdade no país.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

É preciso dizer que a Igreja Universal localizada no Conic foi legalizada no governo do PT quando era governador Cristovam Buarque. É preciso dizer da relação respeitosa que o presidente Lula sempre teve com todos os religiosos. Portanto, nós não vamos admitir que picaretas e vagabundos que não possuem propostas para o país fiquem espalhando por aí que vamos fechar igrejas.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Ficamos 12 anos no poder. Digam qual foi a igreja fechada pelo Partido dos Trabalhadores. Ao contrário disso, a Lei de Liberdade Religiosa foi sancionada no governo Lula. Esses que ficam espalhando fake news (mentiras) são os mesmos que inventaram na última eleição que um kit gay tinha sido criado pelo governo do PT. Kit este que nunca ninguém viu.

Nós queremos debater com o povo e atuar no próximo governo é sobre a reforma agrária que tem de ser feita; sobre alterações que precisam ser providenciadas nessa maldita reforma trabalhista para trazer de volta o direito dos trabalhadores; sobre mudar a reforma previdenciária para devolver a aposentadoria especial à qual diversas categorias têm direito, inclusive os vigilantes. Portanto, não acreditem nos lobos em peles de cordeiro que andam inventando mentiras covardes. Nós, do PT, estaremos nas ruas levando as nossas propostas que são sérias e estão sintonizadas com as melhorias que se quer para o Brasil a partir de 2023.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Este artigo não representa a opinião do Brasil 247 e é de responsabilidade do colunista.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.