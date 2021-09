Qual o destino do PT Ceará?

Se existe possibilidades de Lula ganhar no primeiro turno e, como apontam as pesquisas, ganharia folgado de Ciro e demais candidatos aqui no Ceará, quais as razões pra ter dois palanques? edit

No sábado (18), para minha alegria, tive a honra de participar de reunião com 23 petistas "centenários".

Todos e todas esbanjando juventude e, ao meu ver, pouca ou nenhuma rebeldia.

A proposta principal é criar um Comitê de apoio a LULA 2022.

Um amigo poeta repentista e do PT que, infelizmente não pode ir, quando soube da pauta, me disse:

- A ideia da cantoria é ótima, os repentistas, maravilhosos, o mote bom, mas o povo quer Rock.

Juro que demorei pra entender.

Por fim captei a mensagem:

A cantoria seria a reunião. Os repentistas, nós, petistas desde a fundação. O mote, a eleição de Lula. E o povo querer Rock é candidatura própria do PT ao governo estadual.

Mensagem captada, fiz a provocação e na defesa da candidatura própria do PT ao governo do Ceará apresentei vários argumentos que elenco abaixo:

1 - Até quando o PT Ceará continuará sendo um puxadinho do PFG;

2 - Subiremos no mesmo palanque do PFG para ouvir coisas do tipo: "O Lula tá preso, babaca";"para ser diferente do Lula, basta ser honesto"; "todo cuidado com a carteira é pouco";" Ele considera que o crime compensa"; "Lula é o maior corruptor da história brasileira".

É isso?

3 - A experiência do PT do Ceará nessa coligação, ao meu ver, decepou várias lideranças de extrema qualidade, dentre as quais posso citar como exemplos Nélson Martins, Artur Bruno, Professor Pinheiro, Edilson Aragão e Veveu.

4 - Se existe possibilidades de Lula ganhar no primeiro turno e, como apontam as pesquisas, ganharia folgado de Ciro e demais candidatos aqui no Ceará, quais as razões pra ter dois palanques?

5 - Se é verdade que precisamos fazer o maior número de deputados, não seria fundamental que o governador Camilo saísse como candidato a Deputado Federal, elegendo uma grande bancada petista e se consagrando como grande liderança política do Estado?

6 - O discurso de que é preciso manter a coligação para evitar a eleição do Capitão Vagner e que não haveria no PT CEARÁ um nome capaz de ganhar as eleições, foi desmontado em 2004 quando Luizianne Lins ganhou dos candidatos de Juraci e de Tasso e ainda se reelegeu, em primeiro turno, derrotando o policial "imbatível" de então, Moroni Bing Torgan.

E não me venham alegar que o Guimarães não quer e que manda no PT etc etc.

Primeiro porque o Guimarães é um extraordinário companheiro de partido e já demonstrou isso por diversas oportunidades, segundo, no PT, até onde sei, quem toca o surdo, a cuíca e o tamborim é a sua histórica e aguerrida militância.

Dito isto é crendo nas palavras de Paulo Freire: - "NÃO HÁ MUDANÇAS SEM SONHO, COMO NÃO HÁ SONHO SEM ESPERANÇA"

Candidatura própria, Já!

