        Qual o papel da escola para promover uma educação antimachista?

        As meninas precisam ter as mesmas condições de protagonismo que os meninos para mostrar seus talentos

        Alunos em sala de aula no Centro Integrado de Educação Pública (CIEP) 001, no Catete, na zona sul da capital fluminense. Foto: Tomaz Silva/Agência Brasil (Foto: Tomaz Silva/Agência Brasil)

        Mais uma vez a escola é chamada a atuar para mudar a sociedade. Como sempre acontece numa sociedade tão conservadora como a brasileira. Agora, em pleno século 21, somos chamadas a agir contra a tragédia dos feminicídios porque os homens se acham no direito de pôr fim às nossas vidas para satisfazer o seu ego troglodita.

        Com o advento da extrema-direita ao poder, o que certamente deteriorou ainda mais a situação de vida das mulheres, dos LGBTs+, da população negra, enfim da classe trabalhadora.

        Como disse Lênin, "o fascismo é o capitalismo em decadência", mas eles vendem caro essa decadência. E a extrema-direita tem ascendido em várias parte do mundo como resposta à crise do sistema.

        E como todo mundo já sabe, o impacto de toda crise do capital recai com mais força sobre as mulheres. E com o avanço da internet e das redes sociais, a violência contra as mulheres crescem exponencialmente com a misoginia sendo defendida abertamente em muitas plataformas sem nenhuma criminalização.

        Por isso, como resposta, é necessário aprofundar o debate para a criação de uma educação antimachista, que desconstrua estereótipos de gênero e defenda o respeito e a igualdade de gênero.

        É essencial um novo currículo com uma nova prática pedagógica que coloque as questões de gênero com mais profundidade e respeito à humanidade. 

        Educação sexual sem tabus, com respeito à faixa etária das crianças e jovens e o debate amplo, geral e irrestrito das questões podem começar a mudar mentalidades e com isso construir um mundo onde o respeito ao diferente prevaleça.

        Mas esse trabalho não deve se restringir à educação formal. É necessário envolver toda a sociedade contra a cultura do estupro, contra todo tipo de violência e, para isso, é fundamental acabar com a ideologia do patriarcado, que insufla a misoginia por uma necessidade do capitalismo em criar inimigos para se manter vigente.

        E somente uma educação para a igualdade de direitos de todas as pessoas pode colocar em voga uma cena de paz e de respeito. Muito importante iniciar o combate à violência de gênero dentro das escolas, dando os mesmo espaços e condições de desenvolvimento para as meninas. Inclusive nas aulas de esporte, onde a diferença de tratamento entre os sexos é mais visível.

        Dessa forma, as meninas precisam ter as mesmas condições de protagonismo que os meninos para mostrar seus talentos. São ações necessárias para que as meninas tenham mais segurança e os meninos aprendam a respeitá-las como gostam de ser respeitados. Contra qualquer tipo de violência ou discriminação. 

        * Este é um artigo de opinião, de responsabilidade do autor, e não reflete a opinião do Brasil 247.