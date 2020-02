Quando a imprensa irá impor limites a Bolsonaro?

"Que tipo de jornalismo eles acham que se faz ali, estocados em um cercadinho, expostos ao ridículo diário para uma claque de idiotas montada pelo governo?", questiona Leandro Fortes, do Jornalistas pela Democracia, após Jair Bolsonaro insultar com insinuação sexual a repórter Patricia Campos Mello, do jornal Folha de S.Paulo edit