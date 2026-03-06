Quando a PF vazará conversas de Vorcaro com governadores e prefeitos?

Voltamos ao império dos vazamentos seletivos, destinados a assassinar reputações antes de prova de culpa. E a mídia compra tudo pelo valor de face. De todo modo, não faltam indicativos de que altos escalões de Brasília jogavam o jogo de Daniel Vorcaro, com destaque especial para os ministros do Supremo Dias Toffoli e Alexandre de Moraes. Começa a transparecer, também, que o ministro André Mendonça é player na modalidade “vazamento”.

Deflagrada a onda de prints de conversas de Vorcaro em aplicativos de mensagens, algumas comprometedoras para autoridades públicas, outras absolutamente desimportantes, cabe indagar quando a PF ou outra parte ativa no inquérito do Master começará a vazar diálogos do gângster com prefeitos e governadores. Por que esses agentes políticos, que podem responder indiretamente pela aplicação de milhões em recursos de regimes próprios de previdência no Master, ainda estão blindados?

Os indicativos de que há caroço no angu dos regimes próprios são eloquentes. Será que Vorcaro não abordava governadores e prefeitos em suas jornadas de cooptação de autoridades públicas?

Em 25 de novembro de 2025, escrevemos neste espaço que, em 23 de outubro de 2025, o prefeito de Santa Rita D’Oeste, Osmar Sampaio (PL), o Osmarzinho da Oficina, recebeu o governador Tarcísio de Freitas em grande estilo para celebrar o recebimento de R$ 2,5 milhões para investimento em obras no município de 2,7 mil habitantes, que fica a 645 quilômetros da capital. O Iprem (Instituto de Previdência Municipal), que opera o Regime Próprio de Previdência dos funcionários públicos municipais de Santa Rita D’Oeste, investiu R$ 2 milhões em títulos do Banco Master.

“É difícil imaginar que prefeitos não exerçam influência sobre seus institutos municipais de previdência, tampouco que não sofram pressão dos governadores. Claro, estamos no campo da suposição”, ressalvamos no artigo de novembro último. Seguimos com a rememoração, o que é oportuno.

O prefeito de São Roque, Guto Issa (PSD), presidente do Cioeste (Consórcio da Região Oeste Metropolitana de São Paulo), é notório aliado de Tarcísio de Freitas, que prestigiou sua posse — a segunda, para a qual foi reeleito — no consórcio, em janeiro de 2025. O São Roque Prev (Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de São Roque) aplicou R$ 93,2 milhões em títulos do Master. São Roque é uma aprazível cidade de 79 mil habitantes, distante cerca de 70 quilômetros da capital.

Interessante notar que a quase totalidade das prefeituras cujos institutos de previdência deram recursos aos cuidados de Daniel Vorcaro é administrada por partidos de direita ou integrantes daquela gororoba política denominada Centrão, ainda que, fisiologicamente, alguns componham a base do governo Lula. A exceção é só uma: Congonhas (MG), cujo prefeito, Anderson Costa Cabido, é do PSB.

Vejamos. Rubem Vieira, o Doutor Rubão, prefeito de Itaguaí (RJ), é do Podemos, e a previdência dos servidores municipais aplicou R$ 59,6 milhões no Master. Já Wagner Roberto Ponciano, o Wagner da Garagem, do PSDB, prefeito de Fátima do Sul (MS), administra um município cujo instituto de previdência deu R$ 7 milhões aos cuidados de Daniel Vorcaro. Já em Cajamar (SP), cujo prefeito é Kauãn Berto, do PSD, a previdência dos servidores investiu em títulos do banco agora liquidado R$ 87 milhões.

Segue a lista: Maceió (AL), prefeito João Henrique Holanda Caldas (PL) – R$ 97 milhões; Jateí (MS), prefeita Cileide Cabral (PSDB) – R$ 2,5 milhões; Araras (SP), prefeito Irineu Norival Marreto (PSD) – R$ 29 milhões; Santo Antônio de Posse (SP), prefeito Ricardo Cortez (MDB) – R$ 7 milhões; Angélica (MS), prefeito Edinho Cassuci (PSDB) – R$ 2 milhões; São Gabriel D’Oeste (MS), prefeito Leocir Montagna (PSD) – R$ 3 milhões; Aparecida de Goiânia (GO), prefeito Leandro Vilela (União Brasil) – R$ 40 milhões; Campo Grande (MS), prefeita Adriane Barbosa Nogueira Lopes (PP) – R$ 1,2 milhão; Congonhas (MG), prefeito Anderson Costa Cabido (PSB) – R$ 14 milhões; Paulista (PE), prefeito Severino Ramos (PSDB) – R$ 3 milhões.