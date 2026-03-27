      Henrique Pinheiro é economista e executivo do mercado financeiro com mais de quatro décadas de atuação no Brasil e no exterior. Trabalhou em instituições como Merrill Lynch e Wells Fargo, e atualmente atua na Bolton Global Capital, em Miami. É autor de Crônicas de um Mercado sem Pudor e produtor do documentário Terra Revolta: João Pinheiro Neto e a Reforma Agrária.

        Quando nem a Caixa Econômica Federal quer: o recado silencioso sobre o BRB

        Recuo da Caixa diante do BRB expõe riscos patrimoniais ocultos, ativos inflados e alerta silencioso ao mercado sobre perdas bilionárias

        Fachada do prédio do Banco de Brasília (BRB) (Foto: Joédson Alves/Agência Brasil)

        Não foi falta de oportunidade. Foi excesso de risco. A Caixa olhou, analisou e recuou. Banco público não costuma hesitar quando a missão é apagar incêndio. Mas desta vez, não entrou.

        O motivo não está na superfície. Não é liquidez. É patrimônio. E quando o problema é patrimônio, não se resolve com discurso nem com crédito emergencial. Resolve-se com dinheiro novo — e alguém disposto a perder.

        A cifra assusta: bilhões em prejuízos potenciais, ativos que não valem o que dizem valer. No meio disso, operações cruzadas, exposição a riscos mal explicados e o nome do Banco Master rondando o cenário.

        A Caixa fez o que o mercado faria: leu o balanço nas entrelinhas e saiu pela porta, silenciosamente, como quem entendeu o recado antes dos outros.

        Porque banco não quebra por falta de caixa. Quebra quando o ativo vira ficção. E aí não há engenharia financeira que sustente.

        O Fundo Garantidor de Créditos não salva banco. Protege depositante — e até certo limite. O resto é política. E escolha.

        Quem entra primeiro perde menos. Quem entra por último paga a conta. A ilusão de estabilidade dura até o primeiro movimento coordenado. Depois, vira corrida. E corrida não se controla com nota oficial.

        Quando um banco público recua, não é estratégia — é sinal. Um sinal de que o problema já foi medido e considerado grande demais para ser absorvido.

        O silêncio da Caixa diz mais do que qualquer balanço. Diz que o risco existe — e que alguém terá que carregá-lo. Porque, no fim, como sempre, o dinheiro é covarde e esperto.

        * Este é um artigo de opinião, de responsabilidade do autor, e não reflete a opinião do Brasil 247.