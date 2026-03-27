Quando nem a Caixa Econômica Federal quer: o recado silencioso sobre o BRB
Recuo da Caixa diante do BRB expõe riscos patrimoniais ocultos, ativos inflados e alerta silencioso ao mercado sobre perdas bilionárias
Não foi falta de oportunidade. Foi excesso de risco. A Caixa olhou, analisou e recuou. Banco público não costuma hesitar quando a missão é apagar incêndio. Mas desta vez, não entrou.
O motivo não está na superfície. Não é liquidez. É patrimônio. E quando o problema é patrimônio, não se resolve com discurso nem com crédito emergencial. Resolve-se com dinheiro novo — e alguém disposto a perder.
A cifra assusta: bilhões em prejuízos potenciais, ativos que não valem o que dizem valer. No meio disso, operações cruzadas, exposição a riscos mal explicados e o nome do Banco Master rondando o cenário.
A Caixa fez o que o mercado faria: leu o balanço nas entrelinhas e saiu pela porta, silenciosamente, como quem entendeu o recado antes dos outros.
Porque banco não quebra por falta de caixa. Quebra quando o ativo vira ficção. E aí não há engenharia financeira que sustente.
O Fundo Garantidor de Créditos não salva banco. Protege depositante — e até certo limite. O resto é política. E escolha.
Quem entra primeiro perde menos. Quem entra por último paga a conta. A ilusão de estabilidade dura até o primeiro movimento coordenado. Depois, vira corrida. E corrida não se controla com nota oficial.
Quando um banco público recua, não é estratégia — é sinal. Um sinal de que o problema já foi medido e considerado grande demais para ser absorvido.
O silêncio da Caixa diz mais do que qualquer balanço. Diz que o risco existe — e que alguém terá que carregá-lo. Porque, no fim, como sempre, o dinheiro é covarde e esperto.
* Este é um artigo de opinião, de responsabilidade do autor, e não reflete a opinião do Brasil 247.