Quando o dinheiro vira milícia

A prisão preventiva do banqueiro Daniel Vorcaro na quarta-feira (4), em operação da Polícia Federal que cumpriu mandados em São Paulo e Minas Gerais, revela a dimensão de um escândalo que vai muito além de irregularidades financeiras. O que começa a emergir das investigações aponta para algo mais profundo e preocupante: a atuação de uma estrutura organizada de poder econômico disposta a utilizar influência, intimidação e práticas criminosas para proteger seus interesses.

As revelações mais recentes indicam, inclusive, a discussão de ataques contra jornalistas que vinham revelando detalhes do caso. Trata-se de um fato gravíssimo. Quando interesses financeiros recorrem à intimidação e à violência para tentar silenciar a imprensa, não estamos apenas diante de um crime comum. Estamos diante de um ataque direto ao funcionamento das instituições democráticas.

Um dos elementos mais perturbadores revelados pelas investigações é a existência de um grupo interno conhecido como “A Turma”, apontado por investigadores como uma espécie de estrutura informal de vigilância e pressão vinculada ao núcleo empresarial investigado. Segundo informações apuradas pela Polícia Federal, esse grupo teria atuado no monitoramento de críticos, coleta de informações e intimidação de pessoas consideradas obstáculos aos interesses do esquema. Se confirmadas, tais práticas revelam um padrão de comportamento incompatível com qualquer atividade empresarial legítima e aproximam o caso de métodos típicos de organizações que operam à margem da lei.

O episódio ajuda a expor aquilo que venho chamando de uma verdadeira milícia financeira. Não no sentido retórico, mas no sentido concreto de estruturas privadas de poder que tentam manipular relações políticas, pressionar instituições e agir à margem da lei para preservar privilégios e ocultar irregularidades.

As investigações também lançam luz sobre conexões políticas que não podem ser ignoradas. O empresário Fabiano Zettel, cunhado de Vorcaro, figura entre os maiores financiadores de campanhas eleitorais recentes, tendo destinado cerca de R$ 3 milhões à campanha presidencial de Jair Bolsonaro (PL) em 2022 e R$ 2 milhões à campanha de Tarcísio de Freitas (Republicanos-SP) ao governo de São Paulo. Esse dado não prova irregularidade eleitoral, mas evidencia a proximidade entre grandes estruturas de financiamento privado e setores da direita política que se apresentam como defensores da moralidade pública.

Também chamou atenção o uso recorrente do jatinho de Vorcaro por figuras da extrema direita durante a campanha eleitoral de 2022. O deputado federal Nikolas Ferreira (PL-MG) realizou diversas viagens a bordo da aeronave em agendas políticas no período eleitoral, em deslocamentos ligados à mobilização da campanha presidencial. Esse tipo de proximidade reforça a necessidade de que todas as relações entre poder econômico e influência política sejam examinadas com transparência e rigor pelas instituições.

A corrupção, infelizmente, vem se manifestando como um problema estrutural que precisa ser enfrentado permanentemente pelo Estado, que precisa reagir de forma permanente.

Nos últimos anos, o Brasil viveu um período em que órgãos de investigação sofreram pressões políticas e tentativas de interferência. Hoje, em um ambiente institucional em que a autonomia da Polícia Federal e dos órgãos de controle voltou a ser respeitada, as investigações avançam sem constrangimentos. A Polícia Federal cumpre mandados, prende empresários poderosos e segue as evidências sem interferência política.

O próprio caso do Banco Master demonstra que instituições como a Polícia Federal, o Banco Central e o sistema de Justiça estão atuando para impedir que fraudes se perpetuem e para responsabilizar quem quer que esteja envolvido. É assim que funciona um Estado democrático comprometido com a legalidade e a transparência.

Se confirmadas as suspeitas, estaremos diante de um escândalo de grandes proporções, com impacto potencial sobre investidores, aposentados e cidadãos que confiaram no sistema financeiro. Mas o episódio também pode representar algo positivo: a demonstração de que as instituições brasileiras são capazes de reagir, investigar e responsabilizar.

O Brasil precisa deixar claro que nenhum poder econômico está acima da lei. Nem banqueiros, nem empresários, nem políticos.

A democracia brasileira já enfrentou tentativas de ruptura institucional e ataques ao sistema eleitoral. Agora se vê diante de um desafio adicional: impedir que o poder financeiro se transforme em instrumento de intimidação, corrupção e violência.

Defender as instituições, neste momento, significa garantir que as investigações avancem até o fim e que todos os responsáveis respondam por seus atos.

Quando o dinheiro passa a financiar intimidação, manipular a política e ameaçar a imprensa, ele deixa de ser apenas poder econômico. Passa a agir como milícia, e é dever do Estado democrático enfrentá-la.