Quando o mercado é imoral

Mercado é todo processo de interação humana de compra e venda de mercadorias por meio de uma unidade monetária. O mercado, em sua concepção mais simples, é o espaço, seja ele físico ou não, onde compradores e vendedores estabelecem relações comerciais. Todo mercado pressupõe a existência de demanda e oferta por determinada mercadoria ou serviço, tangível ou não, que por serem escassos, têm um preço.

Numa economia capitalista, as empresas e as organizações são, em sua maioria, orientadas para gerar mais lucros. Há limitações à participação nos mercados, dadas as restrições de renda e preferências, o que tornam muitos mercados excludentes. Em princípio, as trocas se encarregam de garantir a qualidade e equivalência entre os produtos. Neste sentido, o mercado é neutro. Numa economia monetária moderna, as trocas se dão de forma indireta, via a intervenção da moeda ou títulos. Entretanto, o mercado é amoral e pode ser imoral.

Mudanças nas restrições podem ocorrer por falcatruas, roubos etc. mas o mercado é neutro. Observem o que se passa com os direitos humanos, um valor que ninguém disputa. Imaginem alguém que rouba uma carga de caminhão e mata o motorista. Obedecidas as restrições, a carga será vendida no mercado, mas sem conhecimento deste da contravenção e muito menos do assassinato do motorista. Pensem numa situação ainda pior. Imaginem uma carga de carne sendo levada por um caminhão frigorífico, que foi assaltado na estrada, o motorista morto, e todos tomaram conhecimento do ocorrido, mas a carne está em falta na comunidade e as pessoas com deficiência alimentar. Será que os habitantes desta comunidade, se disporão a comprar a um preço bem abaixo do mercado mesmo sabendo a origem da carga? A resposta é, provavelmente, sim. Então o mercado é amoral. Não se trata de o preço ser justo ou não. O mercado é sempre justo.

O que parece uma metáfora, mas que não é, se aplica para questões mais globais. Pensem nas consequências da guerra que assolou a Ucrânia. As fontes do petróleo e do gás natural podem secar pelo comportamento da Rússia. A busca pelo recurso escasso encontra um país fornecedor: Arábia Saudita. Não importa que lá não sejam respeitados os direitos humanos, não importa a origem do petróleo. O governo ditatorial da Arábia Saudita, não é apenas pouco democrático, mas manchado de sangue, de forma explícita e o mundo inteiro tem conhecimento. O príncipe Bin Salman foi acusado de perseguir vozes dissidentes e contrárias à monarquia Saudita. Em outubro de 2018, o jornalista e opositor Jamal Khashoggi foi morto em Istambul, enquanto adentrava a embaixada saudita. Homens ligados ao príncipe foram acusados do assassinato, embora Salman tivesse negado participação. Em novembro, um relatório da CIA, divulgado na imprensa americana, acusou Mohammad bin Salman de ter ordenado a morte de Khashoggi, o que causou indignação internacional e tensões diplomáticas. Mesmo assim, e sem nenhum pudor, o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, vai visitar o rei assassino para negociar o petróleo que ameaça secar no ocidente pelo boicote da Rússia. Esse parece ser um exemplo clássico de falta de moral que permeia a economia de mercado não do mercado que é neutro, por assim dizer, mas pelos que manipulam o mercado. Penso que isto é grave, e deve ser avaliado pelos agentes que buscam salientar os valores democráticos e de respeito aos direitos humanos que devem ser preservados pelos cidadãos. Um exemplo semelhante ocorreu com o presidente Bolsonaro, que convidou o príncipe saudita para uma visita oficial ao Brasil. O mais inusitado, o príncipe exigiu que lhe fosse concedida imunidade para não ser preso.

Fato análogo ocorreu na Venezuela. O governo americano que rapidamente havia reconhecido o auto-declarado presidente Juan Guaidó como legítimo presidente da Venezuela, em 23/1/2019, tentando pressionar o presidente totalitário, mas eleito, Nicholas Maduro a abandonar o poder, de repente estabelece relações diplomáticas amistosas com o temido ditador. O motivo principal foi, indubitavelmente, manter acesso ao petróleo, visto que na Venezuela estão as maiores reservas de petróleo do mundo. Novamente o mercado falava mais alto.

O mercado, do ponto de vista da teoria econômica dominante, garante a alocação ótima dos fatores de produção e mercadorias, incluindo entre esses o trabalho. O trabalho é uma mercadoria ao ser vendido como força de trabalho, mas é considerado pelos economistas neoclássicos, como um fator de produção, enquanto prestador de serviços.

