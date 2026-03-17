Que o sangue das crianças inocentes nos ilumine

Este novo vídeo protagonizado por Mirko Casale (https://www.dailymotion.com/video/xa2782a) aborda o caso daquela que, seguramente, deverá entrar na história como uma das mais indecentes atrocidades já cometidas por seres que se dizem humanos.

Para muita gente, por muito tempo, parecia que a humanidade tinha alcançado o ponto máximo da maldade, perversidade, crueldade e coisas pelo estilo, na Alemanha nazista, sob a batuta de Adolfo Hitler. Porém, lamentavelmente, a história real nos está mostrando o quão equivocados estavam os que nutriam essa crença.

Os horrendos crimes que vêm sendo perpetrados nos últimos dois anos contra o povo palestino na Faixa de Gaza, onde centenas de milhares de civis, principalmente crianças e mulheres indefesas, foram atrozmente exterminados, não ficam a dever absolutamente nada em termos de horror ao período hitlerista.

No entanto, se isso de por si não bastasse, a agressão conjunta ainda em curso dos Estados Unidos e Israel contra o Irã está produzindo novas cenas que conseguem até mesmo superá-los nos quesitos de desumanidade.

Ainda que não seja o único episódio que mereça ser citado, o caso do bombardeio de uma escola infantil pelas forças estadunidenses-israelenses logo no primeiro dia do ataque pode servir como modelo para disputar a infame primazia de ser um dos atos mais covardes e abomináveis já praticados contra seres indefesos ao longo de toda a história. É que despedaçar com bombas e queimar vivas quase duzentas criancinhas em uma escola é uma monstruosidade que, provavelmente, nem mesmo Hitler teria a ousadia de fazer.

Portanto, devido à enorme gravidade desta maldade cometida pelas forças combinadas do imperialismo estadunidense e o sionismo israelense, a humanidade está proibida de se esquecer deste doloroso e sórdido crime. Os nomes dos responsáveis por executar e ordenar a realização desse massacre infame não podem sair ilesos para a história. São, sim, os hitleres do século 21. Talvez, até mesmo ainda mais desalmados.

Embora não sirva de consolo, esperamos que o sangue e as vidas de todas essas crianças vilmente exterminadas pela brutalidade militar dos EUA e Estado de Israel possam ajudar o mundo a entender que os interesses mesquinhos do grande capital imperialista e do colonialismo sionista não podem continuar vilipendiando a vida de tantos inocentes. Assim, é muito importante ver com atenção o vídeo já mencionado (https://www.dailymotion.com/video/xa2782a), refletir sobre seu conteúdo e divulgá-lo, para que outros também o vejam.