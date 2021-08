 Que pai é esse? 

"Como tantos pais “de bem” podem comemorar o Dia dos Pais ao lado do pai da mentira, do pai da violência, do pai da ignorância, do pai da tortura, do pai da ignomínia, do pai do morticínio, do maior traidor do Brasil?", questiona Alex Solnik, do Jornalistas Pela Democracia edit

Por Alex Solnik, do Jornalistas pela Democracia

Espetáculo deprimente em Brasília.

Ao fundo, o Palácio do Planalto. Em frente ao maior símbolo da República, limitados por uma cerca, espremem-se milhares de brasileiros. Não sei quantos exatamente. Menos do que ele supunha, mais do que os democratas gostariam.

Usam uniforme de quem tem grana: capacetes reluzentes, jaquetas de couro. Quase todos brancos, barrigas proeminentes, cabelos grisalhos ou carecas. Uma ou outra mulher aqui e acolá. Jovens, na maioria. Uma ou outra senhora. Todos de celular na mão. Ninguém de máscara. Falando alto um ao lado do outro. Tudo o que o coronavírus precisa para se espalhar.

O alvo das atenções cumprimenta um a um os convidados. Tira selfies. Dá a mão. Fala cara a cara. Sem máscara, sem vacina e sem vergonha.

Ele sorri, eles também. Estão rindo do quê, seria o caso de perguntar.

O que leva essas pessoas a idolatrar um homem com todos os defeitos e nenhuma qualidade? Alguém que conspira contra a liberdade deles. E que debocha da Constituição e das instituições. E que ainda ontem de novo acenou com guerra civil se seus caprichos não forem atendidos. Promete banho de sangue e os idiotas aplaudem?

Até pode se entender o voto. Não sabiam direito quem era. Nem o que faria. Mas ignorar depois de dois anos e meio quem ele é e o mal que está fazendo ao país ou é o cúmulo da alienação ou da estupidez.

Me pergunto se ainda não perceberam seu intento de se tornar ditador ou se acham bom que assim seja. Não sabem o que é uma ditadura? Nunca ouviram falar de Mussolini? Acham que outros sucumbirão e não eles num regime autoritário?

Como tantos pais “de bem” podem comemorar o Dia dos Pais ao lado do pai da mentira, do pai da violência, do pai da ignorância, do pai da tortura, do pai da ignomínia, do pai do morticínio, do maior traidor do Brasil? O pai que acoberta as ilegalidades dos filhos.

Tudo ali é ilegal. Presidente não pode fazer campanha antecipada, muito menos em frente ao Palácio do Planalto. Não pode andar sem máscara. Não pode falar cara a cara com outra pessoa sem máscara. Não pode estimular aglomerações.

E, no entanto, aquele que deveria dar o exemplo faz tudo isso, à luz do dia.

Que pai é esse?

