Que roteiro! Que roteiro!

O escândalo das joias das ‘Arábias’, assim como o depoimento do advogado Tacla Duran contra Moro e Dallagnol, são dois casos recentes que a mídia corporativa, também conhecida como Globo, Folha e Estadão, estão tentando minimizar ou esconder descaradamente.

Como a saída de Bolsonaro do governo foi quase unanimidade entre os jornalistas golpistas, os escândalos do ex-presidente ainda receberam alguma atenção por parte da mídia, mas sempre com o cuidado de não levantar a bola para Lula.

Sérgio Moro está em outra prateleira, não por gozar de prestígio, mas por ter sido apoiado por toda essa mídia calhorda que endossou seus crimes quando era juiz da Lava Jato.

Essa mídia imunda que foi cúmplice de Moro na quebradeira das empreiteiras e do país, nas demissões em massa, no abuso de autoridade, na perseguição e guerra jurídica que culminou na prisão sem provas de Lula e na eleição de um fascista, está prestes a ficar, definitivamente, desmoralizada diante da opinião pública e das autoridades.

Nessa caminhada de depuração e expurgação das personagens indesejáveis e maléficas, algumas máscaras vão caindo, como a do racista Nelson Piquet que escondeu em sua fazenda propinas de Bolsonaro pagas pelo presidente da Arábia Saudita, um notório assassino.

Longe de terminar, o roteirista escreveu que o juiz que queria ser Ministro do Supremo, ou Presidente da República, viu o réu perseguido por ele ser eleito Presidente e o seu advogado, a quem ele negou acesso total ao processo prejudicando a defesa, prestes a ser indicado a Ministro do Supremo.

Incendiando as cenas dos próximos capítulos, o Ministro do Supremo, Ricardo Lewandowski, vai antecipar a sua aposentadoria do cargo para depois da Páscoa, abrindo espaço para que o Presidente Lula anuncie seu substituto, provavelmente seu advogado na Lava Jato, Cristiano Zanin.

Lewandowski é o responsável no STF pela abertura dos inquéritos contra Sergio Moro e Deltan Dallagnol, que possuem prerrogativa de foro já que são senador e deputado federal, respectivamente. Com a aposentadoria, quem assumirá será Cristiano Zanin, que ficará responsável pelo inquérito contra os dois criminosos e comparsas da Lava Jato.

Que roteiro! Quem poderia imaginar algo tão espetacular na modorrenta política praticada, com todo respeito aos animais, por suínos e urubus.

