Em meio ao breu e à ressaca amarga dos últimos acontecimentos no país, eis que o dia amanhece ensolarado com o novo samba de Chico Buarque, um convite à alegria e à resistência. Enfim, uma boa notícia. E nada melhor que “puxar um samba” para “espantar o tempo feio “ e “desmantelar a força bruta”. Chico lança o novo samba e anuncia uma turnê por várias cidades do país.

O compositor convida o Brasil que não aguenta mais tanta derrota, tanta mutreta, a deixar de lado a depressão, andar de novo com a coluna ereta, juntar os cacos e ir à luta. É um chamado para lavar a alma e sair do fundo do poço, quando nos preparamos para a virada, que virá, com as eleições tão próximas. “Que tal um samba?” sugere um desafogo e um devaneio para remediar todo o estrago que vem se acumulando ao longo desses últimos anos. E promete dar de goleada no primeiro turno.

Para isso, Chico garante puxar um samba legal para alegrar o dia e zerar o jogo. Aposta que a cadência bonita de um bandolim e a força singela do samba pode sacudir o corpo, espantar a dor e devolver a coragem para sair do abismo. Nada melhor do que os versos e a melodia traiçoeiramente simples de Chico Buarque para respirar de alívio e dar a volta por cima. Melhor de tudo, é ouvir. Que tal um samba?

Ouça aqui o novo samba de Chico Buarque.

