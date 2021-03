Queiroz na rua

"O TJ-RJ expediu alvará de soltura para Queiroz e sua mulher, Márcia, obedecendo à decisão da 5a Turma do STJ. No pedido de habeas corpus, a defesa de Queiroz invocou a mesma tese de Fachin para anular sentenças de Lula, a incompetência do juizado", relata o jornalista Alex Solnik edit