Queiroz não pode visitar mansão de Flávio

"Fabricio Queiroz recuperou seu direito de ir e vir, mas não poderá visitar a mansão de 6 milhões de seu ex-patrão: contatos com envolvidos no processo estão proibidos", escreve o jornalista Alex Solnik edit

Acabei de ver na TV: Queiroz e sua mulher, Márcia, desembarcam do carro do seu advogado e se dirigem ao prédio do órgão policial responsável pelas tornozeleiras eletrônicas, a fim de tirá-las.

Apontado como “operador financeiro” do esquema da rachadinha instalado no gabinete do deputado estadual Flávio Bolsonaro, está livre graças a um habeas corpus da 5a Turma do STJ, confirmado pelo ministro Gilmar Mendes, do STF, que ordenara sua prisão domiciliar em agosto do ano passado.

Já foi denunciado por peculato – roubo de dinheiro público – mas ainda não é réu.

Recuperou seu direito de ir e vir, mas não poderá visitar a mansão de 6 milhões de seu ex-patrão: contatos com envolvidos no processo estão proibidos.

