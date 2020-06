Queiroz tem poucas opções antes de virar estatística

Para Leandro Fortes, do Jornalistas pela Democracia, "é uma questão de tempo até os assassinos de Marielle Franco alcançarem Fabrício Queiroz, como fizeram com o capitão Adriano da Nóbrega". "Caso [Queiroz] decida falar, vai derrubar o presidente da República e, provavelmente, levá-lo ao xilindró com a mulher e os três filhos idiotas", diz ele edit