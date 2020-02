Quem é o parasita? E quem é o hospedeiro?

Existe um tipo de parasitose muito típica de países tropicais; e que por este fato (ocorre) no Brasil. E o que evita esta propagação parasitária que pode levar à morte: é a profilaxia. Os altos índices de esta patogenia (se dão) indubitavelmente e precipuamente por falta de saneamento básico. A Entamoeba histolytica - (nome científico da ameba parasita) pode levar o individuo à morte; caso não seja combatida, principalmente no que tange a uma política pública eficiente; aliás, qualquer forma de parasitismo precisa ser sanado para beneficiar o hospedeiro (que sofre).

Dentro de um ser humano, por exemplo, em seu intestino grosso podem existir Entamoebas coli, um gênero de ameba não patogênico.

Duas variantes de um tipo de verme parasitário podem ocupar um órgão; sendo um patogênico (vilão) e outro não patogênico (mocinho). E o nosso governo, será vilão ou mocinho? em um western inacabado, que vem eliminando possibilidades reais de igualdade e fraternidade entre seus governados... que em sua maioria estão sendo parasitados.

São doze milhões de pessoas sem emprego, sem sustentáculo, que perambulam pelas cidades nacionais, a mendigar o pão. Vamos refletir quem é o hospedeiro, e quem é o parasita? Um funcionário público, como por exemplo, um professor do Estado do Rio de Janeiro, com jornada de 16 h semanais recebe um piso de 1.081,00 (rs).

Neste caso parece que já identificamos o PARASITA (ESTADO) E O HOSPEDEIRO (FUNCIONÁRIO); e nem precisamos de microscopia para tal.

A macro Entamoeba histolytica chamada de poder estatal anda há muito tempo com seus pseudopodes parasitando homens e mulheres que pensam que são menores que uma ameba, e por isso submetem suas meras existências (por decênios) em um serviço que as escraviza como hospedeiros vitalícios de uma vida esmaecida e similar a que leva (a boazinha Entamoeba coli) que presa ao intestino humano, tem um tempo de vida de apenas alguns dias e não faz mal ao seu abrigador...

Parasitar é sinônimo de explorar, de sugar, e realmente seria impossível que o rico (elite); exercesse o papel de hospedeiro; rico não hospeda - rico explora...

#LEIABRAZILEVIREBRASIL

#PT4OANOS