Por Hildegard Angel, para o 247

“Não é possível o trabalhador trabalhar como o entregador de comida, que sente o cheiro da comida sem poder comprar comida".(Lula)

Esta foi a melhor frase do tão debatido debate. A frase dita por quem efetivamente sente a dor do povo, quem já sentiu a dor da fome, por quem sabe fazer, porque já fez, quem se preocupa, porque já demonstrou que sente.

Não é aquele candidato que quer ser presidente porque acha que o Brasil lhe deve essa obrigação, não acha que é ele quem deve ao Brasil e ao povo. Seu projeto para o país é sua ambição pessoal de bem-nascido, e o país que se exploda. Já vimos antes, só que não com um cearense. Com um mineiro.

Ou como o candidato riquinho de sapatênis, que quer repetir o escândalo das PPIs, em que o privado ganha o público de mão beijada, na bacia das almas, e sem dar troco, sem oferecer bons serviços, e com a agência de controle controlando coisa alguma, porque a propina é o limite.

Ou as duas candidatas ruralistas, que se arrepiam com a demarcação das terras indígenas, e uma quer reembolso com nosso dinheiro para fazendeiro invasor de terras públicas.

E nem falo do Bobo Da Corte, que de Bobo nada tem. Depois do propinão, vulgo orçamento secreto, veio a roubalheira eleitoral, distribuindo nosso dinheiro a quem pode lhe dar voto. E vem aí seu 7 de Setembro pirotécnico, com esquadrilha da fumaça, tanque, paraquedistas e o diabo a quatro para cooptar as almas, os olhos e o medo do povo, usando as "gloriosas" como soldadinhos de chumbo de seu Exército de brinquedo. Pois, se não ganhar no voto, quer ganhar no "berro", apontando as armas de fogo para nossas cabeças, certo de que os propineiros dos soldos master mega hiper blaster vão fazer sua vontade, pois a bandeira que juram não é a do Brasil, é a do Dinheiro.

Meus amigos, meus leitores, seguidores, meus afetos, creiam em mim, falo do fundo do meu coração partido. Quem não sente a dor de todos, não sente a sua dor, leitor.

Um exemplo: os que triplicaram fortunas durante a COVID, enquanto B0z0 adiava ao máximo a compra das vacinas, favorecendo a indústria da doença, o mercado da morte, os fabricantes de remédios e equipamentos, as redes hospitalares. Esse filme tenebroso passou diante de nossas caras e muita gente nao viu.

É realmente difícil abrir os olhos para enxergar o horror.

(A declaração de Lula completa foi: "Não é possível que o trabalhador, hoje, fique trabalhando como se fosse um entregador de comida, sentindo o cheiro da comida sem poder comprar o que comer. É preciso que a gente legalize a vida desse cidadão; transformá-lo em um pequeno empreendedor é dar cidadania para ele. É fazer com que ele tenha direito quando sua moto quebra, quando seu carro quebra, quando a sua bicicleta quebra, e é isso que nós vamos fazer, porque é isso que nós sabemos fazer, e é isso que nós fizemos a vida inteira. Nada de escravidão no século XXI."

