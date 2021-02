Quem tem medo do Comunismo?

Sendo assim, caro(a) leitor(a), aproveitando essa data comemorativa do lançamento do Manifesto Comunista, faço o convite para o conhecimento não apenas dessa obra, mas de toda essência que hoje rege os princípios da esquerda edit

Por Luiz Fernando Leal Padulla

Comunismo. Socialismo. Esquerda. Palavras usadas hoje em dia como adjetivos pejorativos. Três palavras que ainda causam medo em parte da população alienada e ignorante – não no sentido malicioso, mas literal.

Mas antes de surpreender quem ainda teme o “fantasma do comunismo”, quero fazer algumas perguntas simples que talvez ajudem a entender o que é o comunismo. Você, caro leitor(a), acha importante o relacionamento familiar? É a favor de um país soberano, ou seja, o chamado “patriotismo”? E por fim, acredita que as pessoas devam ter direito a um pedaço de terra onde podem ter suas vidas dignas, assim como a preservação da natureza?

Qual seria seu parecer, caro(a) leitor(a), no que diz respeito a essas frases abaixo:

- Ela rasgou o véu comovente e sentimental do relacionamento familiar e o reduziu a uma relação puramente monetária (...). A necessidade de mercados sempre crescentes para seus produtos impele-a a conquistar todo o globo terrestre. Ela precisa estabelecer-se, explorar e criar vínculos em todos os lugares.

- As indústrias nacionais tradicionais foram, e ainda são, a cada dia destruídas. São deslocadas por novas indústrias, cuja introdução se tornou essencial para todas as nações civilizadas. Essas indústrias não utilizam mais matérias-primas locais, mas matérias-primas provenientes das regiões mais distantes, e seus produtos não se destinam apenas ao mercado nacional, mas também a todos os cantos da Terra.

- Ela aglomerou as populações, centralizou os meios de produção e concentrou a propriedade em poucas mãos.

Acredito que, se suas respostas acima foram positivas, deve ser contrário(a) às citações acima, não é mesmo? Pois bem: você é um(a) comunista. Duvida? Substitua as palavras em negrito por “burguesia”. Voilà! Mas calma. Não precisa se assustar, afinal, você é uma pessoa justa, verdadeiramente humana e comprometida com o bem-estar e equilíbrio de nossa sociedade.

(A saber: as citações são um pequeno exemplo retiradas do chamado “Manifesto Comunista”, escrito e divulgado por Marx e Engels em 21 de fevereiro de 1848)

Indo mais além, poderia indagar se você também concordaria com os itens abaixo:

- Trabalho noturno abolido (o que permite a vivência familiar e o descanso natural de todos os trabalhadores e trabalhadoras);

- Residências vazias desapropriadas e ocupadas (garantindo um lar para pessoas necessitadas);

- Jornada de trabalho reduzida (importante para a saúde das pessoas e a garantia da preservação das famílias);

- Igualdade entre os sexos instituída (evitando diferenças entre homens e mulheres);

- Pena de morte abolida (impedindo que injustiças sejam causadas);

- Estado e igreja separados (importante atitude para que se respeite a diversidade religiosa e leis independentes das crenças, assistindo a todos e todas);

- Educação gratuita, laica e compulsória (como defende Paulo Freire, a educação é libertadora);

- Salário dos professores duplicado;

- Criação da Unidade Federal da Humanidade (barreiras geográficas e sociais não devem existir, afinal, somos todos iguais)

Medidas justas e humanas, não acha?

Pois saiba que essas propostas foram adotadas pelos “comunardos” ao tomarem o poder na cidade de Paris em março de 1871, durante a emblemática "Comuna de Paris", que lutou por emancipação e melhorias nas condições de vida e de trabalho dos operários. Esta, por sinal, foi a primeira república proletária da história, fazendo frente à burguesia francesa que tentou resistir e assassinou milhares de trabalhadores e trabalhadoras (números que são retratados entre 10 e 20 mil).

Nós, trabalhadores e trabalhadoras, o eixo motriz do sistema que tanto nos explora, temos esse poder. (E não, caro proprietário de um pequeno negócio. Você não é burguês! Você é parte dessa engrenagem também, afinal, não detém nenhum meio de produção!)

Mas qual o motivo de temermos tanto essas palavras? Qual o receio que se deve ter pelo “pensamento em comum”, ou pelo “pensamento social”? Tudo isso se deve a propaganda altamente difundida pela burguesia que, amedrontada pela ascensão da igualdade social, que colocaria em risco seus interesses e domínios capitalistas, passou a “demonizar” tais pensamentos. Ainda hoje, com o apoio da mídia hegemônica e ocidental, comprometida com o capital, muito equívoco e mentiras são lançados na sociedade, tentando plantar a discórdia e a confusão em defesa da perpetuação do sistema exploratório que é o capitalismo e suas políticas neoliberais e neocoloniais.

Sendo assim, caro(a) leitor(a), aproveitando essa data comemorativa do lançamento do Manifesto Comunista, faço o convite para o conhecimento não apenas dessa obra, mas de toda essência que hoje rege os princípios da esquerda. E assim entenderá que tudo aquilo que é falado e defendido como sendo “uma ameaça”, na verdade é um jogo difamatório que atende aos interesses daqueles que te querem sob os cabrestos do capital.

Mais do que nunca devemos lembrar que há “conhecimento além da mídia” tradicional, e somente com essa educação é que teremos uma sociedade verdadeiramente liberta e nações soberanas.

Viva o Manifesto Comunista!

