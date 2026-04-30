Quer entender como a guerra híbrida funciona no Brasil? A crise não está nos fatos, mas na forma de enxergá-los

Em um ambiente de crises sucessivas, a tendência é reagir a cada evento como se fosse único. É exatamente isso que impede a compreensão do que está em curso. A rejeição de Jorge Messias revela não apenas uma disputa política, mas a dificuldade persistente de compreender o encadeamento dos fatos. Quando cada evento é tratado isoladamente, o processo deixa de ser visível.

Nada disso é isolado

A rejeição de Jorge Messias ao Supremo não pode ser tratada como mais uma derrota de articulação política. Foi uma derrota histórica, institucionalmente grave e politicamente reveladora. Um indicado do presidente da República ao STF ser barrado pelo Senado, por 42 votos a 34, algo que não ocorria havia mais de um século, não é detalhe de bastidor. É demonstração de força. E, sobretudo, demonstração de bloqueio.

O erro começa quando esse fato é encaixado na rotina conhecida das disputas entre governo e Congresso. Não se trata apenas disso. A votação mostrou que setores decisivos do sistema político já se sentem capazes de impor ao governo Lula derrotas simbólicas em áreas centrais do poder de Estado. Isso não fala apenas sobre Messias. Fala sobre a correlação de forças do país.

O que estava em jogo não era somente uma cadeira no STF. Era a capacidade do governo de incidir sobre uma instituição decisiva num momento de pressão interna, ataque externo, disputa sobre o Judiciário, reorganização da extrema-direita e preparação do terreno para 2026. O Senado não votou apenas sobre um nome. Votou sobre poder.

O movimento seguinte deixa esse quadro mais nítido. No dia imediatamente posterior à rejeição de Messias, o Congresso passa a analisar o veto presidencial a pontos do projeto da dosimetria das penas relacionadas aos atos de 8 de janeiro. À primeira vista, são temas distintos. Um trata de indicação ao Supremo, o outro de punição penal. Mas a sequência não é neutra.

De um lado, limita-se a capacidade do Executivo de influenciar a composição do STF. De outro, tensiona-se o campo jurídico em torno das decisões que atingem diretamente os responsáveis pela tentativa de ruptura institucional. A combinação atua sobre dois pontos sensíveis ao mesmo tempo: restringe a margem de ação do governo e reabre espaço político e narrativo para setores que orbitam o campo derrotado em 2022.

Não se trata de uma coordenação centralizada, mas de uma convergência de movimentos. Ao bloquear a nomeação ao Supremo e, em seguida, pressionar o debate sobre as punições do 8 de janeiro, desloca-se o eixo institucional. O que parecia estabilizado volta a ser disputado. Quando esses fatos são lidos em sequência, deixam de ser episódios e passam a indicar um padrão.

Esse padrão ganha outra dimensão quando se observa o que vem de fora. No mesmo período em que o governo enfrenta bloqueios no Senado e pressão no Congresso, documentos oficiais dos Estados Unidos passam a questionar instrumentos centrais da política brasileira. O relatório do USTR não trata o Pix como uma inovação pública bem-sucedida, mas como distorção de mercado que prejudica empresas norte-americanas. No mesmo sentido, propostas de regulação das plataformas digitais são enquadradas como risco à concorrência e à liberdade de expressão.

Isoladamente, parecem divergências técnicas. Em conjunto, indicam pressão sobre a capacidade do Estado brasileiro de operar sistemas próprios, regular grandes plataformas e definir regras para o seu ambiente informacional. Não se discute apenas um meio de pagamento ou um marco regulatório. Discute-se margem de soberania.

Essa pressão externa não atua sozinha. Ela encontra ressonância no debate interno, onde ganha forma a ideia de que o país estaria restringindo liberdades e tensionando instituições. O que surge como crítica internacional passa a organizar a percepção doméstica. Quando esses elementos são conectados ao bloqueio no Senado e à pressão legislativa sobre o Judiciário, forma-se um quadro mais amplo: o governo é tensionado por dentro e por fora, ao mesmo tempo, em pontos que atingem diretamente sua capacidade de governar.

A mesma lógica se impõe quando o foco se desloca para os recursos estratégicos. Terras raras, minerais críticos e energia costumam aparecer como temas técnicos, apartados da disputa política. Não estão. Nos últimos anos, o Brasil passou a ocupar posição central na corrida global por cadeias produtivas ligadas à inteligência artificial, à transição energética e à indústria de defesa. Terras raras, lítio, nióbio, grafita, petróleo e energia deixaram de ser apenas ativos econômicos. Tornaram-se ativos de poder.

O interesse externo sobre esses recursos não é episódico. Ele se materializa em investimentos, parcerias, pressão regulatória e tentativas de acesso a projetos estratégicos. Quando empresas estrangeiras avançam sobre a exploração de minerais críticos ou quando a política energética brasileira passa a ser objeto de disputa, não se está diante de movimentos isolados. Trata-se de definir quem controla as bases materiais das cadeias tecnológicas e industriais do próximo ciclo.

Esse eixo material se conecta diretamente ao que já aparece no plano institucional e informacional. Um país sob pressão política, com sua capacidade decisória tensionada e sua estabilidade questionada, negocia em condições mais frágeis. A disputa por recursos depende da correlação de forças interna. Ignorar esse vínculo é perder uma parte decisiva da leitura. O que está em jogo não é apenas o presente político, mas a posição estrutural do Brasil nas próximas décadas.

Essa dinâmica se completa no plano da narrativa. Nos mesmos meses em que se acumulam tensões no Senado, no Congresso e na relação com os Estados Unidos, consolida-se a ideia de que o Brasil estaria vivendo um ambiente de restrição de liberdades, sobretudo no campo digital. Relatórios estrangeiros, declarações de parlamentares e discursos de lideranças passam a sustentar que decisões do Judiciário e iniciativas de regulação configurariam censura.

Tomadas isoladamente, essas manifestações podem parecer críticas pontuais. Em conjunto, formam um enquadramento. Esse enquadramento desloca o centro do debate. Em vez de discutir soberania digital, regulação de plataformas e proteção do processo democrático, passa-se a discutir supostos excessos do Estado e riscos à liberdade.

Esse deslocamento tem efeito direto. Ele produz dúvida, amplia desconfiança e cria as condições para questionamentos mais amplos. Ao mesmo tempo, encontra amplificação nas próprias plataformas, cuja lógica privilegia conflito e polarização. O resultado é um circuito: a pressão externa gera narrativa, a narrativa se internaliza, a internalização pressiona instituições, e essa pressão volta a ser apresentada como prova de crise. Observado em partes, parece limitado. Observado como ciclo, revela uma operação contínua.

Esse circuito se fecha quando a narrativa passa a organizar a própria percepção da realidade. Episódios distintos começam a ser lidos sob um mesmo enquadramento de instabilidade permanente. Uma crise financeira específica, como a do Banco Master, deixa de ser tratada como problema localizado e passa a reforçar a ideia de fragilidade sistêmica. Tensões entre governo e setores empresariais ou conflitos com diferentes segmentos sociais são rapidamente incorporados ao mesmo quadro.

O efeito não é apenas discursivo. Ele altera o ambiente de decisão. Quando a percepção dominante é a de instabilidade, cada novo fato tende a ser absorvido como confirmação desse cenário. Isso eleva o custo de governar, dificulta a formação de consensos e reduz a margem de ação do Executivo. Ao mesmo tempo, fortalece atores que operam melhor em contextos fragmentados, onde conflito e incerteza são permanentes.

Esse processo não depende de um evento específico. Ele se sustenta por repetição e acumulação. Cada crise reforça a anterior, cada narrativa amplia a seguinte e, pouco a pouco, constrói-se um ambiente em que a exceção se torna regra. Nesse estágio, a crise deixa de ser um conjunto de fatos e passa a ser um modo de organizar a realidade. É aí que a leitura fragmentada se torna decisiva, porque impede a percepção de como esses elementos se articulam.

Quando esses eixos são colocados lado a lado, o que aparece não é uma sequência de crises, mas um arranjo que opera por acúmulo. O bloqueio no Senado, a pressão legislativa sobre o Judiciário, as críticas externas ao Pix e à regulação digital, o avanço sobre minerais críticos e energia, a consolidação da narrativa de censura e a incorporação de episódios econômicos como sinais de descontrole não são movimentos autônomos. Eles convergem.

Essa convergência produz um efeito específico: restringe a capacidade de decisão do governo, eleva o custo de governar e desloca o eixo do debate público. Cada elemento atua em uma frente distinta, mas todos caminham na mesma direção. Não há necessidade de ruptura única. O processo avança por testes sucessivos de limite, por ampliação gradual de pressão e por reorganização contínua da percepção.

É nesse ambiente que se moldam as condições de 2026. Não apenas pela disputa eleitoral, mas pelo terreno em que ela se dará. Confiança nas instituições, estabilidade do sistema político, legitimidade do processo eleitoral, capacidade de comunicação e de organização social passam a ser afetadas por esse conjunto de movimentos.

Quando essa dimensão não é considerada, o risco é direto. Cada novo fato é tratado como problema isolado, cada resposta se organiza para o curto prazo e o processo que conecta esses fatos continua a operar no nível em que não está sendo enfrentado.

Esse é o ponto em que a leitura precisa mudar de natureza. Em um ambiente de estímulos contínuos, a tendência é organizar a ação a partir do fato mais recente. A atenção se desloca rapidamente, a análise se concentra no episódio do momento e a resposta política se fragmenta. A rejeição de Messias domina a pauta, em seguida a discussão sobre dosimetria ocupa o centro, depois surgem críticas externas, depois tensões econômicas. O ciclo se repete. O acúmulo se perde.

O efeito é a perda de coordenação. Comunicação reage ao tema do dia, articulação política tenta resolver a crise imediata, movimentos sociais se mobilizam em torno de pautas específicas. Cada frente atua com seu próprio diagnóstico. Sem uma leitura integrada, não há convergência de ação. E, sem convergência, a resposta a um processo contínuo se torna insuficiente.

Não se trata de falta de esforço ou de compromisso. Trata-se de um modo de operar que não corresponde à estrutura do cenário. Quando a dinâmica é sistêmica, reagir por episódios mantém o campo político em posição reativa. A consequência é previsível: cada nova pressão encontra um sistema que responde, mas não antecipa.

A crítica, portanto, não é dirigida a indivíduos. É dirigida a um padrão de leitura. Ao tratar cada movimento como autônomo, perde-se a capacidade de perceber a lógica que os conecta. Esse padrão impede a antecipação, fragmenta a ação e reduz a eficácia da resposta. O problema não está na falta de análise, mas na incapacidade de integrá-la em um quadro comum.

Superar esse limite exige reorganizar a forma de enxergar e de agir. O primeiro passo é construir uma leitura integrada do cenário, capaz de reunir, em um mesmo mapa, o que hoje aparece disperso. O bloqueio no Senado, a pressão no Congresso, os sinais externos, a disputa por recursos estratégicos e a guerra de narrativas precisam ser tratados como partes de um mesmo ambiente.

O segundo passo é traduzir essa leitura em comunicação contínua. Não basta responder a cada crise. É necessário tornar visível o encadeamento dos fatos, dar sentido ao que acontece e disputar a percepção pública com consistência. Sem isso, a narrativa de instabilidade segue operando sem contraponto.

O terceiro passo é recompor a coordenação. Governo, campo político, comunicação e movimentos sociais precisam operar a partir de um diagnóstico comum. Sem convergência de leitura, não há convergência de ação. E sem convergência, a resposta perde força.

Por fim, é preciso reconectar a análise estratégica à vida concreta. Emprego, renda, serviços, segurança e futuro são o ponto de contato entre o processo em curso e a população. É aí que a compreensão se transforma em mobilização.

A crise brasileira não se resolve com respostas a fatos isolados. Exige mudança na forma de enxergar, compreender e agir. Sem isso, os fatos se acumulam. E o processo avança.