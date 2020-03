A Exortação Apostólica “Querida Amazônia” do Papa Francisco é um hino à magnitude e à beleza desse imenso bioma que recobre nove países da América Latina. Como poucos se deu conta da importância da Amazônia para o futuro do equilíbrio ecológico do planeta e da sobrevivência do sistema-vida edit

Dividiu sua exposição na qual cita nossos autores e poetas em quatro

sonhos: o social, o cultural, o ecológico e o eclesial. Comparto

totalmene com quatro sonhos e meio. A segunda metade do quarto sonho

parece, para não poucos, antes um pesadelo. E explico por que.

O estilo antes profético, ético, ecológico e poético se extingue-se.

Parece que outra mão escreveu o texto e, seguramente sob pressão,

conseguiu agregá-lo ao quarto sonho, transformando-o num pesadelo.

Aqui não fala o pastor mas o doutor, não o profeta que denuncia o

sistema mundial anti-vida mas a autoridade doutrinária que fixa uma

lição teológica.

Qual é o propósito de toda a Exortação Apostólica? A inculturação da

fé cristã na universo dos indígenas de tal forma que surja uma Igreja

de rosto amazônico. Tal diligência implica prestigiar a sabedoria

ancestral, os valores, os costumes e o modo de ser indígena. De uma

Igreja-espelho da européia, implantada pela colonização, deveria

emergir uma Igreja-fonte, com raízes na nossa realidade, especialmente

inculturada nos povos originários da Amazônia.

O Papa Francisco foi quem mais estimulou os participantes do Sínodo

Panamazônico para que tivessem coragem de enfrentar este desafio. Essa

inculturação para ser real comportava obviamente sacerdotes casados,

os “viri probati”. Os indígenas nem se imaginam um indígena célibe. O

padre deveria ser alguém casado. Essa era uma petição das comunidades

amazônicas, apoiadas pela maioria de seus bispos e aprovada

majoritariamente pelo Sínodo Panamazônico. Grande foi a decepção

quando se viu que este tipo de sacerdotes casados foi rejeitado pelo

quarto sonho. A inculturação não deveria ser completa?

A argumentação para negar o sacerdócio casado se funda numa

eclesiologia tradicionalista e superada pelo Concílio Vaticano II.

Este dava centralidade, primeiro, ao Povo de Deus e depois a

hierarquia a seu serviço. A missão do ministro ordenado não é o de

concentrar o poder sagrado, mas o de coordenar todos os serviços, dar

coesão e presidir a comunidade. Pelo fato de presidir a comunidade,

preside também a celebração eucarística.

Agora se determina a lição doutrinária da Exortação:”O caráter exclusivo recebido pelo sacramento da Ordem, deixa só o sacerdote

habilitado a presidir a Eucaristia; esta é sua função específica,

principal e não delegável”(n.87). Cabe lembrar que aqui se pensa

unicamente no sacerdote celibatário. Esta é a doutrina tradicionalista

que faz do sacerdote uma espécie de mago solitário.

Eis que surgem dois problemas: os fiéis, segundo o mandato de Jesus

(Jn 6,35; Lc 22,19;1Cor 11,25) têm o direito divino de participar de

seu corpo e sangue eucarísticos. Não se pode negar a Eucaristia aos

indígenas por não lhes permitir um sacerdote casado. Um direito humano

não pode se sobrepor a um direito divino.

O segundo problema: um sacerdote pode celebrar sozinho a Eucaristia

mas a comunidade não pode celebrar sozinha a mesma Eucaristia. Sem o

sacerdote celibatário não há Eucaristia.

Aqui importa resgatar a ideia antiga e moderna: não se pode imaginar

uma ordenação em absoluto, sem uma conexão com a comunidade. O canon 6 do mais importante dos Concílios, o de Calcedônia (451), considerou

inválida toda ordenação absoluta.

Durante os primeiros mil anos de cristianismo valia a seguinte norma:

quem preside a comunidade, preside também a Eucaristia. Podia ser um

bispo, um presbítero,um profeta e até um leigo.

Somente no milênio seguinte, por razões políticas de disputa entre os

Papas e os Imperadores, se firmou a doutrina chamada de “cefalização”

segundo a qual todo o poder está na “cabeça”, no Papa e a quem ele o

delegar. Só o padre ordenado pode presidir a Eucaristia. O poder

sagrado ficou desligado da comunidade. Surgiu um sacerdócio absoluto e

celibatário contra o que prescrevia o canon 6 do Concílio de

Calcedônia.

Ora, tal doutrina, foi tida pelo maior estudioso da Igreja, J.

Y.Cngar, como danosa até os dias de hoje. Ela separa os padres

celibatários da comunidade. Mas foi, na verdade, superada atualmente,

graças à concepção do Vaticano II que religa a Igreja ao Povo de Deus

e o sacerdote à comunidade.

Mas o que propriamente está em questão para ser ordenado é a lei do

celibato, imposta historicamente só na Igreja Católica Romana. Ela

não existe nas demais 24 Igrejas também católicas (ortodoxa, armena

etc), sem serem por isso menos católicas.

Resumo da ópera: a assim chamada total inculturação da igreja nas

culturas indígenas ficou truncada, por causa de uma lei humana,

ocidental e sexista (celibato). Assim se frustrou o sonho de uma

Igreja realmente de rosto indígena e amazônico pela imposição de uma

norma ocidental, romana e excludente.

A ordenação de indígenas casados virá, pois quando uma ideia se firmou

nas consciências, ela vai se realizar.