ICL

Por Marcia Tiburi

Querido Presidente Lula,

Nem acredito que estou a escrever para você, dois dias antes de poder votar em você ; depois de anos catastróficos ; da tua prisão injusta marcada por tantos eventos tristes ; dos horrores vividos no Brasil, do exílio que eu vivo e que vejo se tornar cada vez mais comum, quando hoje várias pessoas são obrigadas a deixar o Brasil. Que bom te ver sorrindo, irradiando coragem e esperança. Que bom te ver como fênix voltando a ser candidato, na iminência de se tornar presidente de novo e, mais uma vez, a abrir possibilidades, a despertar as potencialidades apagadas do país massacrado que temos em comum. É terrível pensar que nosso país experimente tal catástrofe social e política desde o golpe de 2016.

Mas agora há um país por reconstruir e sei que, com você, será possível.

Há poucos dias escrevi uma carta para um homem mau. Hoje eu poderia dizer que esse pequeno bilhete aberto vai para o homem bom que você é.

Mas você é mais que um homem bom. Você é um líder popular mundialmente reconhecido, você é um fenômeno histórico.

E você é brasileiro.

E você está ao nosso alcance.

Você é alguém que muitos brasileiros, inclusive eu, aprenderam a reconhecer. Demorei a te entender. Demorei a entender a tua generosidade, o teu jeito de ser, demorei a compreender o teu destino e a tua missão. Demorei a perceber que deveríamos estar todos contigo desde sempre.

Demorei a saber que um país é um corpo e um espírito que avançam juntos no tempo.

Demorei a entender que não deve ter sido nada fácil segurar tantas ondas, respirar fundo e voltar à tona.

Depois de compreender o que somos, como país colonizado e ameaçado desde o seu nascedouro, entendi rapidamente que nunca será fácil.

E que mesmo assim, você estará aí, sempre pronto pra a luta.

Você é um grande exemplo de resiliência e superação.

Te vendo tão firme e forte penso que o Brasil é também possível.

Você que veio da fome e da miséria, que conhece os piores sofrimentos na pele, sabe o quão mágico é estar orientando um país inteiro na direção do diálogo e do amor.

Eu te agradeço por não desistir nunca.

A gente que vota em você não vai desistir também.

Obrigada por me ensinar tanto.

Gratidão e amor e #lulanoprimeiroturno

Este artigo não representa a opinião do Brasil 247 e é de responsabilidade do colunista.

