“Quero que o Bolsonaro vá pro inferno”

Alex Solnik, do Jornalistas pela Democracia, compôs uma paródia da canção "Quero que vá tudo pro inferno", de Eramos e Roberto Carlos. "De que vale a minha vida besta pós PT se entro no meu carro, mas não posso abastecer?", escreve. "Quero o PT de volta no governo E que o Bolsonaro vá pro inferno", afirma