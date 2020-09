Questões insolúveis de longa data

Temas insolúveis, ainda mais com o governo fascista, retrógrado, misógino e machista que aí está.

a) aborto – após a medida obrigando a presença de agente policial no hospital obrigando a vítima a comunicar o crime de estupro para ter direito ao aborto, editoriais clamaram que “hospital não é delegacia”. A denúncia é importante, mas soa ingênua a indignação com a postura desumana do Ministério da Saúde, uma vez que é o mesmo princípio que o conduz no tratamento da pandemia do coronavírus. Enquanto o aborto for tratado com viés religioso e sob a ótica misógina, nenhum progresso acontecerá para seu enfrentamento como questão exclusiva de saúde pública.

b) vacina obrigatória – se fôssemos obrigados a tomar uma suposta vacina contra a ignorância, jamais teríamos um governo como o de Bolsonaro.. Aliás, jamais teríamos o ex-capitão como político ou com sua familícia no poder. Mas há que se preocupar com os movimentos anti-vacina em curso. De forma totalmente inversa, Rodrigues Alves, que era o presidente na época da Revolta da Vacina, falhou na comunicação ao querer impor a vacinação contra a varíola, mas acabou sendo reeleito depois e somente não assumiu porque morreu. Com essa patacoada presidencial toda, qual parte da História gostaríamos de rever?

c) limites de gastos público ou o teto sem chão – chega a ser ingênua e sem chão a defesa da mídia nativa pelo teto de gastos, sem considerar as várias cenas e atores envolvidos nesse teatro. Economia é uma construção ao longo do tempo e fortemente dependente da política, com objetivos práticos raramente alcançados no curto prazo, haja vista os mirabolantes planos econômicos dos anos 80 até o advento do Plano Real de Itamar Franco em 1994. Uma base sólida vinha sendo construída até 2015, mas o golpe costurado para tirar Dilma Rousseff do poder também a impediu de implementar sua política econômica. Por fim, ao falar de cortes de despesas de pessoal, entre o assessor parlamentar e o enfermeiro do hospital público qual vocês acham que será cortado?

d) a esquerda precisa se encontrar – bastam poucos centímetros quadrados de matéria impressa ou digitalizada para sumarizar a dimensão da tragédia bolsonarista no poder. No entanto, parece que nada segura o auto-galope ditadoresco, uma vez que as correntes progressistas democráticas batem cabeça e até apoiam o perdão de dívidas das ricas igrejas.

e) Lula estadista – por fim, ler o ouvir o ex-presidente Lula traz saudades do tempo, nem tão passado assim, em que tínhamos estadista no poder e orgulho de sermos uma nação em progresso. Hoje, o ocupante no Palácio do Planalto só sabe propalar ódio, mentiras e doença, ao não respeitar medidas sanitárias básicas. A postura de ambos em seus pronunciamentos no Sete de Setembro mostrou o que somos e as possibilidades do que ainda podemos vir a ser.