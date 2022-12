Questões que precisam ser feitas

Apoie o 247

ICL

A essa altura, como nos casos do Riocentro e dos Quartéis onde bombas foram planejadas para explodir, centenas de mortos poderiam estar sendo choradas.

Nos três casos, graças à impunidade e à insanidade, estimuladas e programadas de fora para dentro do país.

Indispensável, para toda sociedade civil, militares e autoridades de segurança interna levarem em conta o conteúdo do documento "Guerra Híbrida" elaborado pelo Pentágono e pela Organização do Tratado do Atlântico Norte em anexo.

Ele trata exatamente sobre como provocar, com a ajuda segmentada da midia corporativa e das redes sociais, um ação "comunitária e voluntária, proativa" de camadas radicalizadas da população. Inclusive aproveitando-se de camadas de baixo nivel cultural, econômico e mentalmente perturbadas.

Exatamente como fizeram os que fundariam o nazismo, desde 1919.

Sem conhecerem e discutirem o documento "Guerra Cognitiva" as forças democráticas da sociedade civil , as forças armadas e as autoridades encarregadas da segurança do Brasil estarão sempre vários passos atrás do que acontece.

O Congresso Nacional não pode mais continuar a ignorar a existência de uma guerra híbrida movida contra o Brasil como já explicou detidamente Jessé de Souza.

Este artigo não representa a opinião do Brasil 247 e é de responsabilidade do colunista.

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.