Quinquilharias

REBULIÇO

O Pronto Socorro entrou em polvorosa. Ninguém estava esperando uma demanda daquelas proporções no Setor de Queimados. Tiveram que alocar uma dúzia de médicos e enfermeiros para a seção. Medicamentos, gaze, esparadrapo, anestésico foram trazidos em carrinhos de mão. Não é todo dia que o Borba Gato chegava ali com queimaduras de terceiro grau.

EXIBICIONISMO

PUBLICIDADE

No restaurante lotado pediu a mesa mais central. Ordenou ao garçom omelete simples e uma dose de tequila. Quando o pedido chegou dobrou a omelete e a dispôs no bolsinho do paletó, como se fosse um lenço. Bebeu a tequila de um trago, pagou em dinheiro, e partiu sob os olhares incrédulos dos clientes.

FALSIDADES

O falso artista acordou falsamente descansado. Teve a falsa ideia de que produziria algo genuíno aquele dia. Adulterou, fraudou, falseou. Aí viu que era hora de promover. Pulou da cama e caiu no cadafalso.

PUBLICIDADE

FÁBULA CABULOSA

Um macaco andava pela planície quando deu de cara com uma onça esfomeada. Ao ver a bocarra do felino para o seu lado, pensou em subir numa árvore, mas não havia nenhuma ao redor. Quando olhou para trás notou a presença de um feroz porco-espinho. Ao lado dele, salivava a sua prole de quatro filhotes.

Se fosse para frente, a onça faminta o devorava de uma mordida. Se fosse para trás, o porco-espinho a destroçava e dividia com os filhos.

PUBLICIDADE

Pensou alguns segundos e caminhou na direção dos porcos. Seu último pensamento foi: “eu morro, mas pelo menos vai haver uma melhor distribuição de resultados.”

DIVINA PIADA

Havia um humorista muito coerente com seus princípios. Era do contra. E escarnecia todos, sem exceção. Um dia, fez uma piada nas redes sociais sobre Deus. Foi crucificado pelos conservadores. Mas os progressistas acharam que a piada era com eles. E criticaram o humorista. Os centristas, achando-se excluídos da polêmica, passaram a atacar o bufão em seus canais na internet. Enquanto os ateus, aproveitando-se do acontecido, foram logo metendo a boca no repertório do comediante. Assim foi.

PUBLICIDADE

Passaram-se algumas semanas e Deus desceu à Terra. Ficou uma eternidade elogiando a picardia do satírico. E propôs que ele fosse fazer um show de stand-up no céu. Com tudo pago e garantia de retorno à vida.

Só exigia uma coisa: nenhuma piada sobre Ele.

CONVICÇÃO

Depois que o dono do megagrupo subiu ao espaço em seu foguete, ele foi o primeiro cidadão comum a ser convidado pelo empresário a dar uma volta em torno da Terra. O voo foi perfeito, a visão espetacular.

Quando recebeu a mensagem do centro de comando de que era hora de apertar o botão de descida, vacilou. Em seguida foi assertivo: avisou que ficaria por lá mesmo.

Este artigo não representa a opinião do Brasil 247 e é de responsabilidade do colunista.