Quinze anos de Brasil 247: a comunicação do lado certo da História, que forma consciência e tem compromisso com o Brasil

Neste 13 de março de 2026, o Brasil 247 completa quinze anos de existência reafirmando os princípios que orientaram sua trajetória desde a publicação da primeira notícia, nesta mesma data, no já distante 2011: compromisso com a democracia, defesa dos interesses nacionais, busca rigorosa da verdade, fortalecimento da consciência crítica da sociedade e atuação jornalística voltada à construção de um Brasil soberano, justo e protagonista em uma ordem multipolar.

Ao longo deste período, o Brasil 247 se consolidou como um projeto de comunicação comprometido não apenas com a divulgação de fatos, mas também com a interpretação dos processos políticos, econômicos e sociais que moldam a realidade brasileira e internacional. Em um tempo marcado pela avalanche de informações, pela guerra de narrativas e pela disseminação da desinformação, o exercício do jornalismo exige agilidade, mas também contexto, responsabilidade, independência editorial e clareza de propósito.

Foi a partir dessa compreensão que o Brasil 247 construiu sua identidade. Desde o início, o projeto se propôs a ser um veículo comprometido com a qualidade da informação e com a ampliação da capacidade crítica da sociedade brasileira. A informação, quando produzida com rigor e responsabilidade, não apenas esclarece acontecimentos: ela permite compreender estruturas, identificar interesses em disputa e situar o Brasil em seu tempo histórico.

Essa visão levou o Brasil 247 a ocupar, em momentos decisivos da vida nacional, uma posição clara e coerente. Estivemos na linha de frente da denúncia do golpe de estado de 2016 contra a presidenta Dilma Rousseff, quando parte expressiva da mídia tradicional optou por naturalizar a ruptura democrática. Também denunciamos, de forma sistemática, o lawfare empreendido contra o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, apontando o uso político do sistema de Justiça como instrumento de perseguição e desequilíbrio institucional.

Ao agir dessa forma, o Brasil 247 não apenas tomou posição diante de episódios centrais da história recente do País. Também reafirmamos uma concepção de jornalismo segundo a qual neutralidade diante da injustiça, da manipulação e da ruptura democrática não é isenção: é cumplicidade. Estar do lado certo da História significou, nesses anos, defender a legalidade democrática, os direitos políticos do maior líder popular da história do País, a soberania nacional e o direito do povo brasileiro de decidir seu próprio destino.

Essa mesma linha editorial levou o Brasil 247 a acompanhar e apoiar o processo de reconstrução democrática do País, incluindo a luta pela volta do presidente Lula ao poder e a defesa, desde já, de sua reeleição, por compreender que seu projeto político está vinculado à retomada do desenvolvimento, à valorização do Estado nacional, à inclusão social e à afirmação soberana do Brasil no cenário internacional.

Ao completar quinze anos, o Brasil 247 também reafirma que sua atuação não se restringe ao campo estrito da política institucional. Seu compromisso é mais amplo: trata-se da defesa permanente dos interesses nacionais e do direito ao desenvolvimento com justiça social. Em um mundo atravessado por transformações geopolíticas profundas, pela emergência de uma ordem multipolar e pela reorganização das relações de poder globais, o Brasil necessita de um jornalismo capaz de compreender a centralidade desses processos e de situar o País como sujeito histórico, e não como mero objeto das decisões alheias.

Por isso, neste aniversário de quinze anos, atualizamos e apresentamos de forma ainda mais clara a formulação que sintetiza nossa missão histórica e editorial:

Levar a sociedade brasileira da desinformação à verdade, da ignorância à consciência, da dependência à soberania.

A nova formulação não representa uma ruptura com o caminho percorrido até aqui. Ao contrário: ela condensa, em termos mais diretos, o sentido do trabalho desenvolvido desde 2011. Combater a desinformação significa defender o jornalismo como instrumento de esclarecimento público. Levar da ignorância à consciência significa fortalecer a capacidade crítica da sociedade, ampliando a compreensão sobre os processos que definem a vida nacional. E conduzir da dependência à soberania significa afirmar o direito de o Brasil construir seu próprio projeto de desenvolvimento, com autonomia, justiça social e protagonismo internacional.

Essa missão traduz uma visão de País e uma concepção de jornalismo. Traduz a convicção de que a democracia depende de cidadãos bem informados, de que a informação de qualidade é condição para a emancipação coletiva e de que a soberania nacional exige também soberania informacional, cultural e política.

Quinze anos depois de sua fundação, o Brasil 247 renova, assim, seu compromisso com um jornalismo ético, independente e intelectualmente engajado com o futuro do Brasil. Renova sua disposição de contribuir para o debate público, enfrentar a desinformação, qualificar a compreensão da realidade e defender, sem ambiguidades, a democracia, os interesses nacionais e o desenvolvimento com justiça social.

Mais do que celebrar uma trajetória, este aniversário marca a reafirmação de um sonho coletivo. Um projeto jornalístico, político no sentido mais elevado da palavra e comprometido com a construção de um Brasil mais consciente, mais soberano, mais democrático e mais justo.

