Radio Cafuné comemora 13 mil horas no ar e reafirma o apoio a Lula

Apoie o 247

ICL

A Rádio Cafuné completou às 03h20 desta terça de carnaval, 01 de março, 13 mil horas no ar. O acontecimento abriu o Bloco do 13k no Carnaval em casa da Rádio que começou na última sexta, 25.

Com o evento, a Rádio Cafuné reafirma seu posicionamento político à esquerda com a defesa da democracia, da diversidade cultural e de gênero e das minorias, além do apoio ao presidente Lula e à presidenta Dilma.

A idealização e a concepção política do Bloco do 13K foi apresentada à Rádio Cafuné por Fernanda Lima, Jussara Rufino e Nina Monteiro e a produção executiva sob a coordenação de Leticia Levenhagen, Neiva Lopes e Marina Bonsch. O feminismo é uma marca da rádio.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

A concepção estética foi do visionário Caetano Maia, o Dj Também, com um teclado de computador cruzando a foice no lugar do martelo fazendo referência direta ao símbolo comunista com a mesma palheta de cores. Cada vez mais, sobretudo na pandemia, o ativismo progressista tem utilizado os meios tecnológicos no fortalecimento dos postulados socialistas no Brasil e no mundo e o teclado representa, não só essa ferramenta de luta, como também um instrumento de trabalho de uma parcela cada vez maior da população mundial. Destaque para o mouse como cabo da foice. Caê é DJ também, mas atua em diversa frentes e nos mais variados meios, um multiartista.

A lista de DJ's do bloco, ou line up, com Fabs (RS) começando às 3h da manhã, teve o DJ Também (DF), Under (SP), Luhli Reis (BA), Ma (SP), Fábio Campos (DF), Fler Perfleita (SP), Andrea Trus (SP), Vick (PE) e Tarta (PE) encerrando o bloco às 13h.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

No repertório muita brasilidade como Tom Zé, Elza Soares, Fafá de Belém Arnaldo Antunes, Dona Ivone Lara, Lecy brandão, Gonzagão e samples de falas do presidente Lula, da presidenta Dilma e de artistas de pensamento progressista.

Seguindo a programação do Carnaval em casa da Rádio Cafuné, coladinho com o Bloco do 13K, começa às 13hs desta terça, Bloco S4P4TÃO, fechando a programação do segundo carnaval da rádio e fortalecendo a diversidade de gênero. Para saber mais sobre a rádio e a programação do carnaval 2022 acesse www.radiocafune.com.br .

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

A Rádio Cafuné é esse portal que toca o que te toca, um embrião da política cultural na nova ordem tecnológica mundial.

Este artigo não representa a opinião do Brasil 247 e é de responsabilidade do colunista.