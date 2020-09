Rainha Elizabeth receberá "ajuda do governo" para aumentar sua renda em meio à pandemia

Enquanto aproximadamente 14 milhões de pessoas vivem na pobreza no Reino Unido, incluindo 4 milhões de crianças e 2 milhões de aposentados, o governo conservador resolveu usar o dinheiro do contribuinte para complementar a renda da família real. Parece piada mas não é.

O governo de Boris Johnson confirmou que vai aumentar a renda da Rainha Elizabeth após uma queda significativa na receita da Verba Real durante a crise do coronavírus. Grande parte da Verba Real vem de aluguéis de propriedades pertencentes à realeza. Porém, com a pandemia, o valor de portfólio de imóveis da família Windsor caiu em mais de £500 milhões.

Quaisquer lucros obtidos pelas Propriedades Reais são repassados ao Tesouro Britânico que, por sua vez, entrega 25% dos lucros de volta à Rainha por meio da Verba Real.

O porta voz do Tesouro Britânico disse que forneceria à família real um dinheiro extra para atender a qualquer déficit nos lucros e garantir que a Verba Real da Rainha permaneça inabalável.

Segundo dados oficiais publicados em agosto, o Reino Unido cortou quase 750.000 empregos desde o início da pandemia do coronavírus, e mais de um quarto da força de trabalho ainda estava temporariamente ausente do trabalho quando a economia começou a reabrir em junho.

O Reino Unido está mostrando sinais de que deverá ter que passar por um segundo fechamento radical logo em breve. E dessa vez o Secretário de Finanças, Rishi Sunak, anunciou que o suporte financeiro do governo não vai ser “generoso” quanto foi no começo do ano. Dados comprovam que a insegurança alimentar aumentou no Reino Unido. Segundo a organização FareShare, 8,4 milhões de pessoas no Reino Unido estão lutando para ter dinheiro para comer!

Existe uma lenda de que Rainha da França Maria Antonieta, quando questionada sobre a fome do povo francês disse: “Se não têm pão, comam brioches”. Historiadores já desmentiram a autoria e disseram que Maria Antonieta nunca falou isso, mas a frase entrou para a história como maior exemplo dos privilégios exercidos pelas monarquias sobre o povo trabalhador.

Aqui não tem brioche, muitos sequer têm pão para comer, o que tem é um governo que deixou dezenas de milhares lutando para alimentar suas famílias e pagar o aluguel, para dar para a mulher mais rica do país o benefício de literalmente tirar dinheiro da classe trabalhadora, durante a pior crise econômica dos últimos tempos.