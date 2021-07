Rearranjo ministerial é fuga de assunto para desviar atenção da falta de vacina

Acossado pela falta de vacina em oito capitais e milhares de cidades brasileiras, Bolsonaro, no mato sem cachorro, inventa reforma ministerial para dividir com o Centrão o desastre do seu governo; ele sabe que essa mexida ministerial de emergência é papo prá boi dormir, o Centrão já está mandando há tempos; trata-se de requentar comida e desviar do assunto principal; o povo quer é vacina no braço, comida no prato e auxílio emergencial de R$ 600; é o que ficou explicito nas passeatas em todo o país por Fora Bolsonaro, Impeachment e, sobretudo, Vacina; as famílias estão preocupadas; diariamente, diuturnamente, elas contam nos dedos os dias que faltam para vacinar os filhos; não desgrudam dos calendários sempre desrespeitados pelo governo porque não tem vacina; assustam as notícias da variante Delta; o governo não cuidou de informar à população, mas, ela está informada de tudo pelas redes sociais, porque o que está em jogo é a vida dela; a cobrança caminha para situação de pânico; morreram mais de 1 milhão de brasileiros e brasileiras durante a atual pandemia; esse é o cálculo econométrico e estatístico do professor cientista, biólogo, infectologista, Nicoledes; suas intervenções diárias nos noticiários viralizam porque as pessoas têm confiança na palavra da ciência. Não há refresco à vista; na Europa e Estados Unidos, as autoridades cogitam de reiniciar medidas de prevenção e ação decisiva para enfrentar o vírus.

GOVERNO DESACREDITADO

Já a palavra do vigarista deixou de existir; perdeu credibilidade o discurso governista totalmente desconectado da verdade, apegado, apenas, na mentira; o pior inimigo do governo é a mentira; ele virou sinônimo de mentiroso; então, as informações sobre vacinação e falta de vacinas viraram o cotidiano das preocupações e buscas da verdade, quanto mais aumentam as mortes; não está havendo fôlego para os condenados à morte, porque, óbvio, não tem vacina; a desmoralização do governo ganhou velocidade supersônica; o bolsonarismo está diante da sua maior contradição; vendeu discurso anti-corrupção em 2018 e agora em 2021 está mergulhado nela; como enfrentar 2022 com a marca de governo sendo mentira e corrupção?

CALCANHAR DE AQUILES

As investigações da CPI não param de crescer em quantidade e qualidade, na tarefa de apresentar crimes de responsabilidade do governo; parecem cachos de banana já apodrecendo; são questões sem respostas que os senadores acumulam, para perguntar os depoentes que se chafurdaram no bolsonarismo; a verdade virou o governo de dentro para fora; as vísceras estão expostas; a sensibilidade social abandona o mentiroso porque está vendo os parentes morrerem por falta de vacina; a farsa do governo está exposta; primeiro assombrou que a vacina chinesa é demônio comunista; depois que a farsa foi desmoralizada, partiram para o comércio de vacinas por meio de terceirizações; precipitaram interesses comerciais que produziram combinações fatais; políticos, generais, empresários, servidores etc; não deu mais para segurar; explode coração.

GENOCÍDIO COTIDIANO

A corrupção, o fundamentalismo, a disputa financeira no comércio das vacinas e o atraso nas entregas devido, igualmente, às contradições entre interesses em jogo, conduziram o governo a um genocídio diário cuja duração exaspera a população; nesse ambiente, Bolsonaro se desmoraliza completamente, quanto mais avançam os trabalhos da CPI da Covid 19; nela, o presidente acumula um passivo monumental que já está condenando à derrota sua candidatura, a menos que ocorra algo extraordinário que tenha força de suspender tudo ou dar mais uma chance de favoritismo bolsonarista; esse não é o caso presente, em que os bolsonaristas estão impactados negativamente pelas pesquisas, pelo desgaste gerado na CPI e pela descoberta da corrupção grossa no governo em plena pandemia do novo coronavírus.

GOVERNO SEM ESTRATÉGIA DE SAÍDA

Bolsonaro, metamorfose meteórica ambulante e alucinante, a cada semana, perde capacidade de continuar convencendo a população que descobriu nele um mentiroso inveterado; perde credibilidade a olhos vistos; se o mundo todo está vacinando, porque falta vacina no Brasil, eis a pergunta que está na cabeça da população e Bolsonaro não tem resposta convincente para ela; o genocídio cotidiano tomou a vontade do presidente; ele o comanda porque não há vacinas; o genocídio passa a ser entendido e visualizadO em forma de vacina; se há vacina, há salvação; senão há, como é o caso, o espectro da morte cresce na população; ela é que tem o dom de salvar e está faltando por incompetência governamental.

INTERVENÇÃO CIRÚRGICA DO CENTRÃO

É nesse contexto que está ocorrendo a operação cirúrgico-política do Centrão para salvar o governo Bolsonaro condenado por falta de vacinas; o clamor das passeatas em todo o país comprova engajamento da população contra o governo, quanto mais faltam vacinas e o espectro da morte aumenta; o Centrão percebeu rapidamente necessidade de intervenção salvacionista do governo próximo ao alvorecer de campanha eleitoral; o que ele quer, agora, é mudança de rumos para ganhar eleição.

FRACASSO DE GUEDES

Com Guedes não dá para ganhar eleição, conclui o pragmático Centrão; ele foi bom enquanto politicamente favorável aos saqueadores do estado nacional, tomando suas estatais de petróleo e gás, com ajuda, aliás, do Centrão; afinal, ele participou do golpe de 2016, justamente, para desalojar o empecilho ao sucateamento estatal: o PT, que governou de 2002 a 2016; o desastre Guedes, porém, ressuscitou o sucesso Lula, reconhecido pelo próprio Guedes, como presidente competente; o Centrão, prepara o terreno da desconcentração econômica, para romper fechamento neoliberal imposto por Paulo Guedes; prioriza agora o déficit fiscal; poder, Centrão fala em aumento dos gastos públicos; sem ele, não ganha eleição.

