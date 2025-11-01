TV 247 logo
      Oliveiros Marques avatar

      Oliveiros Marques

      Sociólogo pela Universidade de Brasília, onde também cursou disciplinas do mestrado em Sociologia Política. Atuou por 18 anos como assessor junto ao Congresso Nacional. Publicitário e associado ao Clube Associativo dos Profissionais de Marketing Político (CAMP), realizou dezenas de campanhas no Brasil para prefeituras, governos estaduais, Senado e casas legislativas

      172 artigos

        Recall dos CACs

        "Mesmo com a revogação dessas facilidades no governo Lula, as armas adquiridas no período anterior não precisaram ser devolvidas"

        Fuzis (Foto: Tomaz Silva/Agência Brasil)

        A cena de cinismo de um governador sob cujas barbas - com sua conivência e convivência - facções criminosas e milícias se espraiaram pelo território do Estado do Rio de Janeiro, fazendo um discursinho de que a operação genocida da última semana, nos complexos do Alemão e da Penha, seria “enfrentamento à criminalidade”, exige que todos pensemos seriamente sobre segurança pública. É preciso encarar o debate para que a narrativa rasa, oportunista e eleitoreira da extrema-direita não se consolide como “verdade” entre a população brasileira.

        Esse enfrentamento se faz, claro, com ações objetivas, sustentadas por quem entende que combater organizações criminosas - milícias ou narcotraficantes - passa por outro caminho: o da inteligência, da asfixia financeira e da ruptura das cadeias logísticas, combinado com a presença efetiva do Estado nos territórios.

        Nessa direção, ousei esboçar um conjunto de ações que poderiam compor um Plano Federal Anticrime. O governo do presidente Lula já mostrou do que é capaz ao atingir o braço financeiro dessas organizações. A Operação Quasar, da Polícia Federal, chegou à Faria Lima, onde operadores do narcotráfico lavavam recursos. São instituições financeiras que a extrema-direita no Congresso insiste em blindar contra maior taxação e controle.

        Há, porém, outro braço que alimenta essas organizações a partir de atividades ditas “legais”, devidamente estimuladas e financiadas politicamente durante o governo anterior: os chamados Colecionadores, Atiradores Desportivos e Caçadores - os CACs. As mudanças legais de Bolsonaro, flexibilizando regras para compra de armas - inclusive armamentos antes restritos às forças de segurança, como fuzis - incendiaram o comércio e, por consequência, o desvio para o crime. Cada pessoa podia comprar até 30 armas.

        Mesmo com a revogação dessas facilidades no governo Lula, as armas adquiridas no período anterior não precisaram ser devolvidas. Milhares continuam em circulação. Muitas, como apontam diversas investigações a partir de apreensões, estão nas mãos de milicianos e faccionados.

        Por isso, uma medida central desse imaginado Plano Federal Anticrime seria um recall, conduzido pela Polícia Federal ou pelas Forças Armadas, exigindo que todos os ditos colecionadores, atiradores e caçadores apresentem fisicamente as armas adquiridas sob a legislação anterior. Uma ação assim permitiria identificar elos que hoje instrumentalizam o crime com armamento pesado.

        Como falamos de um plano, não se trata de ação isolada. Nos próximos dias, seguirei explorando outras possibilidades na linha de propor medidas concretas - com inteligência, tecnologia e planejamento - em contraponto ao discurso fácil da extrema-direita de “entrar atirando” nas comunidades. Sabemos que isso não resolve nada, apenas coloca vidas inocentes em risco, como se vê nos cinco anos do ignóbil e oportunista Cláudio Castro à frente do Rio de Janeiro.

        * Este é um artigo de opinião, de responsabilidade do autor, e não reflete a opinião do Brasil 247.