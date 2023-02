Receita de sucesso

Apoie o 247

A conversa entre os senhores maduros já havia rendido uma montanha de bolachas de chope. Foi então que o sexagenário, de cabelos brancos e ralos, expressou sua opinião:

- É, mas não tivemos sucesso com a banda...

Os convivas ficaram em silêncio por alguns momentos, indecisos e constrangidos ao mesmo tempo. O senhorzinho continuou:

- Viajamos, demos entrevistas, tocamos em shows importantes, mas não atingimos o verdadeiro sucesso: sucesso com “s” maiúsculo!

O baterista foi o primeiro que se animou a falar alguma coisa:

- Depende do que você considera sucesso, amigo. Eu me vejo, por exemplo, como um pop star. Lembra da vez que a Glória Maria me entrevistou na praia de Copacabana?

- Sim, lembro - concordou o idoso calvo, o vocalista do grupo. Ela perguntou sobre a inflação, achando que você era um morador de rua.- Talvez tenha sido isso - respondeu o baterista - Mas e a nossa participação no programa do Bolinha? Todas as idas ao Raul Gil, aos programas de rádio AM nas madrugadas, a apresentação no Exército da Salvação. E as vezes em que tocamos em cadeiões? Aquilo não foi sucesso?

O guitarrista veio logo expressando a sua opinião:

- Estou totalmente fechado com o Gogô. Fizemos história, rapaziada! Participamos de eventos top e abrimos um show do Nelson Ned. E nunca se esqueçam da nossa performance na Festa do Peão Boiadeiro, em Santa Rita do Passa Quatro. Foi muito sucesso, sim, parceiros!

- Apoiado! - disse baixinho o baixista.

O tecladista, que ainda não havia se pronunciado, deu seu parecer:

- Talvez não tenhamos alcançado o triunfo dos Beatles, Stones, Vanusa ou Timóteo, mas tivemos nossos momentos de glória. Eu nunca esqueço da vez que Benito de Paula elogiou um solo de órgão Farfisa que fiz numa boate na Santa Cecília.

Todos brindaram com seus copos de chope. Os hip hip hurra! ecoaram pelo botequim. Somente o vocalista escutava as opiniões dos parceiros, sobre as façanhas da banda, em completa mudez. Bebericava o chope, já quente, sem dizer palavra. Quando a mesa se calou de novo, ele disse:- Então, vamos pagar a conta? Daqui a pouco começa nosso show na sauna gay.

