Nesses tempos de mudanças climáticas e com o recente encerramento da COP30, realizada em Belém do Pará neste mês de novembro de 2025, uma pergunta que poderia ser deixada no ar, entre outras, seria: quais são os procedimentos para recuperação de áreas degradadas por processos erosivos lineares, como voçorocas e ravinas, que ocorrem em nosso país e em outras partes do mundo?

Lembremos que “A erosão é o processo de desagregação e remoção de partículas do solo ou de fragmentos e partículas de rocha, pela ação combinada da gravidade com a água, vento, gelo e/ou organismos”. [1]

De modo geral, pode-se dizer que os processos erosivos podem ser abordados de duas maneiras: a erosão natural ou geológica, que se desenvolve em condições de equilíbrio com a formação do solo, e a erosão acelerada ou antrópica, cuja intensidade, sendo superior à formação do solo, não permite a sua recuperação natural.

Assim, entre as principais causas do desencadeamento e evolução dos processos erosivos nas áreas urbanas, podem ser destacados o traçado inadequado do sistema viário, muitas vezes agravado pela falta de pavimentação, guias e sarjetas; a deficiência do sistema de drenagem de águas pluviais e servidas (tanto na forma de captação quanto de dissipação); e a expansão urbana descontrolada, com implantação de loteamentos e conjuntos habitacionais em locais não apropriados sob o ponto de vista geotécnico e agravados pela deficiência de infraestrutura.

No caso de o processo erosivo do solo ser deflagrado pelas chuvas, por exemplo, esse processo compreende basicamente os mecanismos do impacto das águas das chuvas, que provocam a desagregação das partículas, a remoção e o transporte pelo escoamento superficial e a deposição dos sedimentos produzidos, formando depósitos de assoreamento.

Dependendo da forma em que se dá o escoamento superficial ao longo de uma vertente ou encosta, podem ser desenvolvidos dois tipos de erosão [2]: a erosão laminar ou em lençol, causada pelo escoamento difuso das águas de chuva, resultando na remoção progressiva e relativamente uniforme dos horizontes superficiais do solo; e a erosão linear, causada pela concentração das linhas de fluxo das águas de escoamento superficial, resultando em pequenas incisões na superfície do terreno, em forma de sulcos, que podem evoluir por aprofundamento para ravinas.

Caso a erosão se desenvolva não somente por influência das águas superficiais, mas também pela influência dos fluxos de águas subsuperficiais, incluindo o lençol freático, configura-se o processo mais conhecido como boçoroca ou voçoroca [3]. Desse modo, uma boçoroca pode ser um cenário de diversos fenômenos, como a erosão superficial, a erosão interna, os solapamentos, os desabamentos e os escorregamentos, que se conjugam no sentido de dotar essa forma de erosão de elevado poder destrutivo.

Nesse cenário, comumente observam-se ravinas e boçorocas de grande porte associadas a estradas, e entre as medidas corretivas mais recomendadas para o controle da erosão em estradas destacam-se a proteção vegetal, executada ao longo da plataforma, nos cortes e aterros e em áreas adjacentes sujeitas a processos erosivos; as valetas/canaletas revestidas ou gramadas, executadas em todos os locais de concentração de água; os bueiros, construídos com tubos de concreto, alvenaria, aço etc., em travessias de pequenas drenagens; o abaulamento transversal da pista de rolamento, que impede o empoçamento ou o escoamento das águas de chuva ao longo da pista; as sangras laterais, construídas acompanhando as curvas de nível do terreno; e os dissipadores de energia, construídos em locais sujeitos a fluxo d’água.

Pelo exposto, na elaboração de um projeto [1] para a recuperação de uma área degradada por um boçorocamento, as alternativas de obras devem contemplar, principalmente, o disciplinamento das águas superficiais e subterrâneas, o retaludamento/aterramento da boçoroca e a implantação e conservação das obras.

As principais estruturas utilizadas para o disciplinamento das águas superficiais são as de captação e condução das águas, além das estruturas de combate e dissipação de energia hidráulica. No caso das águas subterrâneas, o tratamento convencional é feito com a aplicação de drenos enterrados, com filtro, visando impedir a remoção de partículas do solo.

O retaludamento e o aterro da boçoroca são obras complementares, cuja finalidade é estabilizar os taludes contra a erosão promovida pelas águas de chuva e possíveis escorregamentos. A conservação das obras exige inspeções periódicas para verificação das condições das estruturas hidráulicas e monitoramento específico para avaliar o funcionamento de drenos e filtros.

