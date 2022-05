Reeleição ou prisão

Apoie o 247

A insistência em falas golpistas por parte de Bolsonaro começa a produzir um efeito contrário: quase ninguém mais acredita em golpe "bem sucedido", mas em golpe "mal sucedido" - o que não deixa de ser um desastre institucional e cognitivo.

Fato é que o desespero na campanha de Bolsonaro aumenta e a hipótese da prisão começa a ser também mais presente.

A prisão é um caminho natural para quem, há mais de trinta anos, rouba, mata e viola direitos humanos.

Os generais bolsonaristas de pijama listrado tampouco assustam: seguem humilhados e execrados pela opinião pública, mesmo aquela alinhada ao mercado financeiro.

Sintoma máximo dessa guinada para baixo? A exoneração repentina do Almirante Bento Albuquerque do Ministério de Minas e Energia. Há rumores fortes de que o almirantado detestou e de que não há mais condições de as Forças Armadas seguirem bajulando o 'mestre capitão'.

Eis, portanto, um nó que possivelmente se desata: Bolsorano conseguiu, com sua competência singular para a tragédia, ficar sozinho.

A conferir (e a torcer).

Assista a Live do Conde sobre o assunto:

