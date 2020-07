Regra de três de entreguistas na liquidação da TAG (fatia da Petrobrás)

Há cerca de um ano a estatal fechou a absurda venda de 90% da TAG, dona de uma malha de 4,5 mil km de gasodutos estratégicos por US$ 8,6 bilhões. Na cotação atual, cerca de R$ 45 bilhões.

Agora, veja que ontem, na conta de Bolsonaro, Guedes e Castelo Branco, eles fecharam a venda dos 10% restantes, para os mesmos compradores, por apenas R$ 1 bilhão. Ou seja 4,5 vezes menos na regra de três entreguista.





Os entreguistas poderão alegar aos incautos que a variação do dólar alterou essa conta, porém, isso não fecha. Porque os 10% foi vendida em reais por R$ 1 bi. Os 90% em reais na época valeu R$ 33,5 bi. Ou, seja, nesse caso, a conta dos 10% teria que ser pelo menos R$ 3,35 bilhões.

É oportuno lembrar que a TAG foi vendida a prazo para um fundo financeiro canadense (CDPQ-35%) e uma player do setor de energia (Engie e GDF-65%) francês, mas a malha de gasodutos segue sendo operada pela Petrobras.

Além disso, em apenas um ano, a Petrobras, já pagou de tarifas mais do que recebeu até aqui pela venda da rede de gasodutos.

Em pouco mais de dois anos, a Petrobras, já terá pago em tarifas tudo aquilo que teria recebido pela venda desta magnífica e estratégica infraestrutura de transporte e distribuição de gás.

Um colosso! Para quem comprou. Quem está lavando à jato? E segue a liquidação e os crimes de lesa-pátria.

Figura 1: Malha de gasodutos construída pela TAG (Petrobras) e entregue aos franceses e canadenses.





Referências:

[1] Primeira postagem do blog sobre a venda dos gasodutos em 30 de agosto de 2016. "Segue a liquidação do Feirão Petrobras com a venda de seu mais caro ativo até aqui: Malha de gasodutos do Sudeste". Disponível em: http://www.robertomoraes.com.br/2016/08/segue-liquidacao-do-feirao-petrobras.html

[2] Postagem do blog replicada pela FUP em 9 de agosto de 2017. "Em apenas 4 anos, Petrobrás terá pago em aluguel o que recebeu pela venda da NTS". Disponível em: https://www.fup.org.br/ultimas-noticias/item/21523-consequencias-do-desmonte-da-petrobras-no-setor-dutoviario-em-apenas-4-anos-a-estatal-tera-pago-em-aluguel-o-que-recebeu-pela-venda

