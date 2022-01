Relação Irã-Rússia atinge ponto de estratégia máxima

Apoie o 247

A visita oficial à Rússia do presidente iraniano Ebrahim Raisi, a convite de Vladimir Putin, gerou uma das imagens geopolíticas mais impressionantes do século 21: Raisi realizando suas orações da tarde no Kremlin.

Indiscutivelmente, mais do que as horas de discussões sólidas sobre dossiês geopolíticos, geoeconômicos, de energia, comércio, agricultura, transporte e aeroespacial, a imagem será impressa em todo o Sul Global como um símbolo apropriado do processo contínuo e inexorável de integração eurasiana.

Raisi foi para Sochi e Moscou pronto para oferecer a Putin uma sinergia essencial no confronto com um Império decadente e unipolar cada vez mais propenso ao irracionalismo. Ele deixou claro no início de suas três horas de discussões com Putin: nosso relacionamento renovado não deve ser “de curto prazo ou posicional – será permanente e estratégico”.

Putin deve ter revelado as torrentes de significado embutidas em uma das declarações de fato de Raisi: "Temos resistido aos americanos por mais de 40 anos".

No entanto, muito mais produtivo, foi “um documento sobre cooperação estratégica” entre Irã e Rússia que Raisi e sua equipe apresentaram a autoridades russas.

Raisi enfatizou que este roteiro “pode determinar a perspectiva de pelo menos 20 anos à frente”, ou pelo menos esclarecer “a interação estratégica de longo prazo entre a República Islâmica do Irã e a Federação Russa”.

O ministro das Relações Exteriores, Hossein Amir-Abdollahian, confirmou que ambos os presidentes encarregaram seus principais diplomatas a trabalhar no roteiro. Esta é, de fato, uma atualização de um tratado de cooperação anterior de 20 anos assinado em 2001, originalmente planejado para durar 10 anos, e depois prorrogado duas vezes por cinco anos.

Um item-chave da nova parceria estratégica de 20 anos entre os dois vizinhos certamente será uma rede de compensação baseada na Eurásia projetada para competir com o SWIFT, o sistema global de mensagens entre bancos.

Começando com Rússia, Irã e China (RIC), esse mecanismo tem o potencial de unir nações membros da Organização de Cooperação de Xangai (SCO), União Econômica da Eurásia (EAEU), ASEAN, BRICS e outras organizações regionais de comércio/segurança. O peso geoeconômico combinado de todos esses atores inevitavelmente atrairá muitos outros no Sul Global e até na Europa.

A base já existe. A China lançou seu Sistema de Pagamento Interbancário Transfronteiriço (CIPS) em 2015, usando o yuan. A Rússia desenvolveu seu Sistema de Transferência de Mensagens Financeiras (SPFS). Construir um sistema financeiro russo-chinês independente ligando os dois não deve ser um problema. A questão principal é escolher a moeda padrão – possivelmente o yuan.

Uma vez que o sistema esteja funcionando, isso é perfeito para o Irã, que deseja muito aumentar o comércio com a Rússia, mas continua prejudicado pelas sanções dos EUA. O Irã já assinou acordos comerciais e está envolvido no desenvolvimento estratégico de longo prazo com a Rússia e a China.

O novo roteiro

Quando Amir-Abdollahian descreveu a visita de Raisi à Rússia como um “ponto de virada na política de boa vizinhança e olhando para o Oriente”, ele estava dando a versão curta do roteiro seguido pela nova administração iraniana: “uma política centrada no vizinho, uma política centrada na Ásia com foco em olhar para o Oriente e uma diplomacia centrada na economia”.

Em contraste, a única “política” de fato implantada pelo Ocidente contra a Rússia e o Irã são as sanções. Anulá-las está, portanto, no topo da agenda de Moscou e Teerã. O Irã e a EAEU já têm um acordo temporário. O que eles precisam, mais cedo ou mais tarde, é se tornarem parceiros plenos em uma área de livre comércio.

Enquanto Amir-Abdollahian elogiava a resolução de disputas com vizinhos, como Iraque e Turcomenistão, e a reconfiguração do tabuleiro diplomático com Omã, Catar, Kuwait, Emirados Árabes e até Arábia Saudita, o presidente Raisi – ao se dirigir à Duma – optou por detalhar tramas estrangeiras complexas para despachar redes de terroristas Takfiri para “novas missões do Cáucaso à Ásia Central”.

Como disse Raisi, “a experiência mostrou que apenas o pensamento islâmico puro pode impedir a formação do extremismo e do terrorismo takfiri”.

Raisi foi implacável com o Império: “A estratégia de dominação agora falhou, os Estados Unidos estão em sua posição mais fraca e o poder das nações independentes está experimentando um crescimento histórico”. E ele certamente seduziu a Duma com sua análise da OTAN:

“A OTAN está engajada na penetração nos espaços geográficos de vários países sob o pretexto de cobertura. Mais uma vez, eles ameaçam estados independentes. A difusão do modelo ocidental, a oposição às democracias independentes, a oposição à auto-determinação dos povos – isso está precisamente na agenda da OTAN. É apenas uma decepção, vemos a decepção em seu comportamento, que acabará por levar à sua desintegração.”

O tema principal de Raisi é 'resistência', e isso foi impresso em todas as suas reuniões. Ele enfatizou devidamente as resistências afegãs e iraquianas: “Nos tempos modernos, o conceito de resistência desempenha um papel central nas equações de dissuasão”.

A República Islâmica do Irã tem tudo a ver com essa resistência: “Em diferentes períodos históricos do desenvolvimento do Irã, sempre que nossa nação levantou a bandeira do nacionalismo, independência ou desenvolvimento científico, enfrentou sanções e pressões dos inimigos da nação iraniana”, Raisi enfatizou.

Sobre o JCPOA, com a nova rodada de negociações em Viena para todos os fins práticos ainda atolada, Raisi disse: “a República Islâmica do Irã leva a sério chegar a um acordo se as outras partes levarem a sério o levantamento das sanções de forma eficaz e operacional”.

O professor da Universidade de Teerã Mohammad Marandi, agora em Viena, como consultor de alto nível da delegação iraniana, compara sua experiência com as negociações originais do JCPOA em 2015, quando era observador. Marandi observa que, no que diz respeito aos americanos, “é a mesma mentalidade. Nós somos o chefe, temos privilégios especiais."

Ele ressalta que “um acordo não é iminente”. Os americanos se recusam a dar garantias: “O principal problema é o alcance das sanções, eles querem manter muitas delas em vigor. Na verdade, eles não querem o JCPOA. Basicamente, é a mesma atitude de Trump."

Marandi oferece soluções práticas. Remova todas as sanções de pressão máxima. Aceite “um processo de verificação razoável se você não tiver intenção de enganar o povo iraniano novamente”. Forneça garantias para que “os iranianos saibam que você não violará o acordo novamente. O Irã não aceitará ameaças ou prazos durante as negociações." É improvável que os americanos aceitem qualquer um dos itens acima.

O contraste entre as administrações de Raisi e Rouhani é gritante: “Na esperança de obter algo do Ocidente, a administração anterior desperdiçou sérias oportunidades com a China e a Rússia. Agora é uma história completamente diferente”, diz Marandi.

O ângulo chinês é bastante intrigante. Marandi observa como Amir-Abdolliahan acaba de voltar da China; e como a única nação na Ásia Ocidental da qual os chineses podem depender de forma confiável é o Irã. Isso está embutido em seu acordo estratégico de 20 anos, muitos dos quais devem ser adotados pelo mecanismo Rússia-Irã.

Os contornos de um novo mundo

A essência da exposição de Raisi à Duma é que o Irã vem vencendo batalhas em duas frentes diferentes: contra o terrorismo salafista-jihadista e contra a campanha americana de máxima pressão econômica.

E isso coloca o Irã em uma posição muito boa como parceiro russo, com seu “amplo potencial econômico, especialmente nas áreas de energia, comércio, agricultura, indústria e tecnologia”.

Sobre sua posição geoeconômica, Raisi observou como “a localização geográfica privilegiada do Irã, especialmente no corredor norte-sul, pode tornar o comércio da Índia para a Rússia e a Europa menos caro e mais próspero”.

Em 2002, Rússia, Irã e Índia assinaram um acordo para estabelecer o Corredor Internacional de Transporte Norte-Sul (INSTC), uma rede multimodal de transporte rodoviário/ferroviário de 7.200 km ligando Índia, Irã, Afeganistão, Azerbaijão, Rússia e Ásia Central até a Europa como um corredor de transporte alternativo ao Canal de Suez. Agora Putin e Raisi querem o ímpeto máximo para o INSTC.

A visita de Raisi aconteceu pouco antes de um exercício conjunto crucial, codinome '2022 Marine Security Belt', iniciado no Mar de Omã, na verdade ao norte do Oceano Índico, com unidades marítimas e aéreas das marinhas iraniana, chinesa e russa.

O Mar de Omã se conecta ao ultra estratégico Estreito de Ormuz, que se conecta ao Golfo Pérsico. Os habitantes do Pentágono da estratégia 'Indo-Pacífico' dificilmente acharão graça.

Todos os itens acima explicam uma interconexão mais profunda. A reunião Putin-Raisi precede em duas semanas a reunião Putin-Xi no início dos Jogos Olímpicos de Inverno em Pequim – quando se espera que eles levem a parceria estratégica Rússia-China para o próximo nível.

Uma nova ordem liderada pela Eurásia abrangendo a grande maioria da população mundial é um trabalho em rápido progresso. A China usando a Eurásia como o palco maior para atualizar seu papel global, em paralelo à interação sino-russa-iraniana em rápida evolução, traz implicações maiores do que a vida para os guardiões ocidentais da "ordem baseada em regras" imperial.

A desocidentalização da globalização, do ponto de vista chinês, envolve uma terminologia completamente nova (“comunidade de destino compartilhado”). E dificilmente há exemplos mais flagrantes de "destino compartilhado" do que sua interconexão mais profunda com a Rússia e o Irã.

Uma das questões geopolíticas cruciais do nosso tempo é como se articulará uma hegemonia emergente, supostamente chinesa. Se as ações falam mais alto do que as palavras, então a hegemonia chinesa parece maleável e inclusiva, totalmente diferente da alternativa americana. Por um lado, diz respeito à maioria absoluta do Sul Global, que será envolvida e vocal.

O Irã é um dos líderes do Sul Global. A Rússia, profundamente implicada na desocidentalização da governança global, ocupa uma posição única – diplomaticamente, militarmente, como fornecedora de energia – como o canal especial entre o Oriente e o Ocidente: a insubstituível ponte eurasiana e a garantia da estabilidade do Sul Global.

Tudo isso está em jogo agora. Não é à toa que os líderes das três principais potências eurasianas estão se reunindo e realizando discussões pessoalmente, em questão de dias.

À medida que o eixo atlanticista se afoga em arrogância e incompetência, bem-vindo aos contornos do mundo pós-ocidental eurasiano.

