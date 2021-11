Apoie o 247

DESEJO

O chefe do pelotão de fuzilamento perguntou ao condenado:

- Qual é o seu último desejo?

- Ser morto por armas cenográficas - respondeu o preso.

NOME A ZELAR

Pagou água, luz, condomínio. Honrou a última parcela do imóvel. Quitou o consórcio do carro. Jogou-se nos trilhos do trem.

LEMBRANÇA

- Vê meio quilo de alcatra em bife.

- Recebeu o salário hoje?

- Não, vou dar de presente pro amigo secreto.

SUMIÇO

Criança desaparecida. Menina, cinco anos, cabelos castanhos, olhos pretos. Vestia bermuda jeans e camiseta rosa. Seu nome é Milene. Cachorro com febre.

FENÔMENO

O haicaista fazia o experimento há um bom tempo. Foi diminuindo o número de palavras, depois dos versos, até que chegou o dia do ensaio final. Sentou-se diante da escrivaninha e mirou, através do microscópio, o átomo do verbo que restara em seu haiku. Usando a ponta de um micro estilete finíssimo, cortou-o ao meio. Ainda não se sabe as dimensões da explosão.

SOCIEDADE

Conheceram-se no Linkedin, logo viraram um casal. Foi o pior negócio de suas vidas.

ESFORÇO

Vendeu a alma, mas conseguiu comprar o corpo dela.

LUTA DE VALE-TUDO

- Espera aí, seu juiz. Pode isso?

- 10, 9, 8...

- Pode ou não pode?

- 7, 6, 5, 4, 3, 2...

- Ele pode me fazer um carinho?

- 1...nocaute!!!

CONSOLADOR

Eu esperava mais dela. Quando passei a morar no apartamento estávamos sempre juntos. Na maioria das vezes na cama. Mas também pelos sofás, cadeiras, pufes, na cozinha, no banheiro. Onde e quando batesse o tesão.

Infelizmente, nada é para sempre. As coisas foram se arrefecendo. Hoje estou largado dentro de um armário. Não sou usado há tanto tempo que minhas pilhas vazaram.

PEQUENOS ATRITOS

- O Dengoso rompeu com o Atchim.

- O que rolou?

- Feliz ficou triste com uma piada que Dengoso fez sobre ele. Atchim ficou do lado do Feliz.

- E o Mestre?

- Está em Hollywood, não soube de nada.

DEPILOU-SE, BANHOU-SE, PERFUMOU-SE, DESPIU-SE, DEITOU-SE

- Broxei.

DESAFOGO

Estacionou o SUV na garagem vinda do shopping. O segurança não estar ali a deixou um pouco temerosa. Ao entrar no sobrado ouviu um ruído diferente vindo dos fundos da residência. Foi até lá, na ponta dos pés, o coração na boca. Logo viu o jardineiro, o segurança e o marido na cama do quarto de empregada. Foi um alívio saber que ninguém assaltara a casa.

