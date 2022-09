Reprodução política

Apoie o 247

ICL

A política sempre tende a viver seus ciclos. Porque, como é organizada em si mesma, uma vez estabelecida e organizada, tenderá a ficar ali, se refazer. Como os cidadãos nela vivem, e tem grande parte de suas possibilidades e estilos de vida por ela determinado, pra não dizer até mesmo em âmbito psicológico e cultural, acabam sendo parte desta reprodução também. Afinal, se a vida conhecida é dessa forma politicamente organizada, isso significa que é o que sabemos e conhecemos. Logo, sabemos como são as coisas na sociedade e classe social em que vivemos. Partindo disso, somos muito moldados pela totalidade política do sistema e sociedade sob o qual nos encontramos. Somos moldados com base nela, absorvendo para nós muito do que ela nos coloca, gostemos ou não, saibamos ou não.

Tal questão é válida para praticamente todos os países. Brasil, Argentina, México, Rússia, Estados Unidos, Espanha, Inglaterra, Líbano, China e todos os outros. Cada um deles possui uma realidade nacional, características políticas nacionais, muitas vezes até mesmo locais e uma associação com a realidade internacional. O jogo e as relações políticas do mundo. Em grande medida, o mundo gira e influencia mutuamente os países, que recebem isso, dialeticamente, com suas realidades e políticas. Isso também ganha dimensões culturais, com cada país tendo a sua e que pode ter semelhanças e diferenças com vários outros.

Sua política acontece muito em função disto, sendo o guia do país ou do lugar em questão. Afinal, se uma determinada realidade, com uma determinada cultura e determinadas relações sociais está organizada, a tendência é que assim se mantenha. A política se reorganiza, se repete se consolida. E ali a história do país e do povo acontece, colocando-se como uma realidade histórica e que fica acontecendo, para a maneira como aquela realidade se faz.

Nos países citados, podemos colocar vários fatores e características próprias que fazem com que ocorra aquela realidade. Nos casos do Brasil, podemos colocar um jogo de interesses entre várias partes, com tendência a certa instabilidade política, que não é vista como ideal, mas que pode ocorrer em orquestrações políticas. Argentina, certa instabilidade interna, que cria uma ordem interna instável. México, uma capacidade de se estabilizar politicamente por longos períodos, principalmente por fortes partidos, como o PRI. Inglaterra, uma longa monarquia que acaba sendo requentada e reorganizada, fazendo o país mantê-la constantemente. Espanha, um país com disputas internas e incertezas sobre o modelo governamental. Líbano, tensões políticas, religiosas e culturais entre cristãos e muçulmanos libaneses.

Agora, no caso de países que foram peças fortes nas questões políticas recentes, principalmente os Estados Unidos, Rússia (então União Soviética) e China. Muitas acusações foram feitas contra o socialismo baseado em questões soviéticas e chinesas. Principalmente vindas do lado capitalista da guerra fria. Muito baseado nisso, espúrias acusações de autoritarismo e de pobreza. Isso seria culpa do socialismo e suas características. O que é longe da verdade. As contradições e questões soviéticas e chinesas vieram de jeitos políticos desses países, que tinham históricos políticos mais autoritários e uma cultura diferente. No caso dos EUA, acabou acontecendo, a sua maneira, parecido. Manteve-se uma república baseada em dois partidos de minúsculas diferenças ideológicas.

Para além da organização político-econômica, há o histórico dali e a política colocada. Essa determina muito as relações políticas e sociais, que faz com que aquilo seja organizado e colocado, mesclando o projeto político com a política própria, dali. Então cada país e local terá suas questões, que serão colocadas baseadas no que aquilo é como algo em si mesmo. E também tenderão a ter suas reproduções políticas. Uma vez que se colocam daquela forma, a tendência é que continuem sendo assim depois, preservando a maneira como se organizam.

À conseguir colocar e entender realidades, entender em todos seus aspectos, o que levará, a saber, o que aquilo é e como está daquela maneira. A política em sua complexidade e sua tendência repetitiva e reprodutiva estará ali se fazendo, através das formas e características que se consolidou. Talvez assim se possa modificar, ou apenas participar do processo levando a se repetir. Romper a reprodução política é possível mobilizando e colocando para que os problemas sejam resolvidos. E isso permite que se haja novas realidades. E sempre se busque a melhora nas condições das sociedades.

Este artigo não representa a opinião do Brasil 247 e é de responsabilidade do colunista.

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.