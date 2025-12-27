(RES) Pública imoral? feliz ano velho?

O que vem ocorrendo nos últimos dias em nosso país demonstra que o significado da palavra REPÚBLICA está abalado, a "coisa pública" está usando salto alto, e passando ao largo dos princípios que a regem:

Princípios Fundamentais:

Soberania Popular: O poder reside no povo, que o exerce por meio de representantes eleitos.

Eletividade: Os governantes são escolhidos pelo voto (direto ou indireto), não por hereditariedade.

Temporariedade: Mandatos com tempo determinado, promovendo a alternância de poder.

Responsabilidade: Os líderes são politicamente responsáveis por seus atos e devem prestar contas.

Bem Público (Res Publica): O governo administra os interesses da coletividade, não os interesses privados.

O governo da lei e o governo dos governantes (acima da lei): existe. Há consenso entre as partes que constituem o Estado? aparentemente.

O elemento da submissão voluntária impera. E isto tem seu viés de barbarismo.

"Em democracias maduras, a confiança nas instituições não se constrói com fé cega em autoridades, mas com transparência, explicações públicas e escrutínio permanente. É por isso que o debate em torno do ministro do Supremo Tribunal Federal Alexandre de Moraes não pode ser interditado por paixões políticas nem por lealdades automáticas. Há, hoje, pelo menos 129 milhões de motivos para pergBrasuntas legítimas continuarem sendo feitas". O fragmento ao lado fora extraído do artigo do jornalista Joaquim de Carvalho do site Brasil 247.

"A direção do Banco Central (BC) avalia que entrou em um terreno de alto risco institucional após decretar a liquidação do Banco Master, em 18 de novembro, e passou a operar sob pressão de diferentes frentes de poder. Integrantes da autarquia enxergam o momento como um ataque direto à credibilidade do órgão e, diante das reações, já traçam um cenário que inclui até a hipótese de o BC ser colocado no centro das investigações sobre o caso". A nota ao lado também do 247 aponta o quanto a democracia e a república estão alheias ao seu papel real.

A mulher esfaqueada e morta no BRT no Rio de Janeiro, dia 25 DE DEZEMBRO teve seu direito civil salvaguardado pela Constituição, ou sucumbiu na (RES) PÚBLICA minada por imoralidades: "Uma mulher morreu durante um assalto na linha 60 do BRT, que faz o trajeto entre o Terminal Gentileza e Deodoro, por volta das 8h30 de quinta-feira (25), na estação de Bonsucesso, na zona norte do Rio de Janeiro. Um homem armado com uma faca anunciou o crime. Priscila da Silva Almeida foi ferida no peito e não resistiu. Outra mulher também ficou ferida, mas já recebeu alta hospitalar. O caso está sendo investigado pela Delegacia de Homicídios".

Substituir a tirania é uma tarefa que vem sendo ensaiada por décadas, e a sensação de tentativa e erro me assombra. As cobaias do Grande Laboratório das imoralidades (res)publicanas criaram um povo incauto, que é hipnotizado pela TV, Globo, para em seguida ser abatido pela maioria dos leões capitalistas, no Coliseu Imperialista, com seus vassalos: bancos e demais templos financeiros de lucro carniceiro.

"Zumbi dos Palmares foi morto em

20 de novembro de 1695, após ser traído e capturado em uma emboscada na Serra Dois Irmãos, em Alagoas, pelas tropas do bandeirante Domingos Jorge Velho. Sua morte marcou o fim do Quilombo dos Palmares, mas sua cabeça foi exposta publicamente no Recife para servir de exemplo". O fato histórico publicado mostra o que o imperialismo faz e continua fazendo com os INJUSTIÇADOS SOCIAIS. As nossas cabeças estão expostas para serem fincadas nos postes da pobreza planejada, em meio à ditadura da corrupção. Até quando?

#ValReiterjornalista