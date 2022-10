Reset e sonho realizado

Dia Dois de Outubro é amanhã, porém na memória do futuro... esta data será eternal, e nunca poderá ser resetada: será um sonho realizado e contínuo edit

A vida é sobremaneira poética. E a justiça não perdeu sua antevisão.

As Hagiografias contam relatos de santos: homens e mulheres que sofreram e adquiriram postos de misericórdia. Insistir e Resistir para o povo brasileiro é um lema: A luta continua... e ela é uma luta de classes. O filósofo Karl Marx foi sábio quando disse: “ Tudo que é sórdido desmancha no ar”. E amanhã, voto a voto, a desesperança se desmanchará...

A historiografia, história da história, tem como missão relatar os fatos à luz da verdade, ela pesquisa e interpreta os acontecimentos e eventos. O golpe de 2016, a prisão do Sir Lula da Silva, a operação Lava jato, já estão sob processo investigativo, sendo estudados por algumas correntes historiográficas.

A política partidária pode estar sob a égide de algum tipo de determinismo filosófico material ou imaterial; porém cada indivíduo poderá fazer bom uso de sua individualidade quando escolhe entre o bem e o mal.

É óbvio que há um “espírito de liberdade e salvação” a guiar mentes e corações brasileiros no caminho da democracia participativa, que nos leva aos caminhos da igualdade. Um espírito mui diferente daquele que guiou “os pioneiros” estadunidenses quando seguiram pelo oeste norte-americano, em “marcha civilizatória”, como se fossem “ingênuos desbravadores”, matadores de milhões de índios.

O destino manifesto pintou o quadro da onipotência mundial dos Estados Unidos da América do Norte, sob a forma de espírito-mulher ansiando por domínio.

Assim, a história dos ditos vencedores é contada, e ela forja reis, mendigos e ignorantes.

Aqui no Brasil colonizado há cinco séculos existe um espírito que paira do no ar: o espirito da desigualdade. O jogo jogado nunca fora vencido pelo povo.

Dia Dois de Outubro é amanhã, porém na memória do futuro... esta data será eternal, e nunca poderá ser resetada: será um sonho realizado e contínuo... E se tornará patrimônio da humanidade. Tal dia será conhecido e lembrado como o DIA DA REDENÇÃO NACIONAL, DIA DO L, divisor de águas entre estagnação e progresso.

