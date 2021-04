Resposta a Obama pelo ataque a Lula em livro

Mister Obama,

Não li seu livro, nem vou ler, me bastou ouvir a sua infame entrevista a um certo Bial,personagem a serviço da Globo, para saber que seria perda de tempo,mas foi melhor ouvir isso do que ser surda.

Não sei se é ignorante, ou finge ignorância sobre o Lawfare em curso no Brasil, para incriminar o presidente Lula,sem provas, a fim de eliminar sua candidatura a presidente em 2 018. Existem fortes presunções que tenha sido programado desde Washington.

Você usa de cinismo e hipocrisia, acusando nossos países de ter “corrupção sistêmica” e omite o papel fundamental para que haja corrupção sistêmica: o EUA, o PAIS CORRUPTOR SISTÊMICO, que corrompe o mundo inteiro.

Você não passa de um sem-vergonha que fez escutas ilegais contra Dilma Roussef, apadrinhou o golpe contra nossa democracia contra uma presidenta honesta, eleita por 54 milhões de votos, sem crime, que ficou na história como “o dia da vergonha nacional”.

Neste dia da infâmia, o atual presidente Bolsonaro, então deputado, homenageou com seu voto, o torturador - estuprador Brilhante Ustra, que havia torturado Dilma Rousseff. Ustra, fez o trabalho sujo da guerra fria, promovido pela “democracia americana” que apadrinhou ditaduras sanguinárias ao redor do mundo. No Brasil, promoveram o golpe de 64. (veja documento sigiloso, sobre tortura, que Biden entregou à Dilma Rousseff)

Os EUA, sistematizaram, através da Lava Jato, a destruição completa do Brasil, em conluio com o ex. juiz ladrão Sérgio Moro desde 2009. O ex. ministro que fechou os olhos para a corrupção do governo Bolsonaro, recebeu 2.5 Milhões dos EUA como recompensa a fim de criar uma associação lucrativa,dirigida pelo procurador do Power Point, Deltan Dallagnol, com fins de lançar a candidatura do ex juiz Moro a presidente em 2022 e do procurador Dallagnol, senador. Os negócios espúrios dos EUA, com a Lava Jato,(veja a Vaza Jato, Intercept), existem não se sabem desde quando, isso ainda deve ser esclarecido. Lula ganhou na justiça o direito de consultar os documentos, que o incriminaram sem provas. Saberemos em breve .

As prática sistemáticas de extorsão e destruição de nossas empresas, prisões de seus diretores, muitas vezes sem provas, por simples delação. Podem ser classificadas de corrupção sistêmica? Sim, e o Brasil não é o único, estas práticas são aplicadas ao redor do mundo com aliados neo -nazistas com sucesso, há décadas: Honduras, Chile, Argentina, Uruguai, Brasil, Colômbia, Oriente Médio, Ucrânia, Asia, Africa...

Você é a cara do seu país e vice-versa:

Você, cooperava com a Lava Jato, enquanto dizia que Lula era “ o cara”, para sistematizar o lawfare, que resultou na prisão dele, por não ter se dobrado aos seus apetites neo coloniais e pretensões de fazer da América Latina, sua latrina. Lamentavel.

Trump, outro que é cara do seu país,( o diabo que o carregue), através de Steve Bannon, o famigerado extremista de direita, ajudou na eleição de um fascista, corrupto, ladrão, incompetente, mas vira latas que abana o rabinho para o império, como presidente do Brasil, Jair Bolsonaro.

O clã Bolsonaro, é o símbolo dessa corrupção sistêmica no Brasil sustentada pelos EUA, que você tanto moraliza: o parasita corrompe, apodrece e rouba o estado brasileiro há 3O anos com sua gang familiar somando 102 membros e dezenas de milicianos assassinos, seus funcionários fantasmas e laranjas. O que você disse sobre Lula, corresponde ao filho 04 de Bolsonaro, Flávio, grande “amigo” de Trump e Steve Bannon, o poderoso chefão da gang familiar e miciana, que abriga a maior quantidade de membros (102) envolvidos na RACHADINHA (corrupção sistêmica, de peculato, roubo, lavagem de dinheiro) sem precedentes na história do Brasil.

Espero que Lula vai nos lavar a honra e lhe meter um processo, mesmo que simbólico, na justiça americana, (no Brasil já não funciona, graças à Lava Jato e a você), por difamação, destruição de imagem pública e ofensa a um povo amigo. Sim, amigo, apesar de tudo e apesar dos governos atuais, que à diferença de Lula, são mais do que aliados dos EUA : um bando de viras latas subservientes, rastejantes, de tradição golpista, desde às FFAA, en passant pelo Congresso judiciário com tudo, e à mídia hegemônica, ao presidente Bolsonaro.

O governo Bolsonaro, à diferença de Lula, é o ideal para os EUA: traidores da pátria, vendidos submissos… que lhes entregam nossas riquezas a preço de banana. Mas cuidado par não perder a presa, ele deu de flertar com Putin, por causa de elogios à sua "masculinidade". Putin é inteligente e quem encontra besta não compra cavalo.

Graças a você, Trump e Biden, nossas riquezas vão fazer a falida América” Grate egain!

Pode ir moralizar na casa da Pluta madre que lhe pariu! Bastard.

