Resposta cibernética do Irã pode ser a mais eficiente - e a mais assustadora

"Se o uso da pólvora, do fuzil, dos drones, dos mísseis e da gigantesca imoralidade de se matar e celebrar a morte está autorizado na guerra convencional, qual o problema em se usar a tecnologia que atinge o usuário de rede e a respectiva opinião pública (seguida de resultados eleitorais) para se obter êxito no 'mercado da soberania'?", pergunta o colunista Gustavo Conde sobre as possibilidades de resposta do Irã ao atentado de Trump