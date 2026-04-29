Respostas que o país espera de Jorge Messias

A história recente do país registra sabatinas que começaram mornas e terminaram irrelevantes, incapazes de produzir constrangimento legítimo ou esclarecimento público. É nesse padrão de baixa exigência que se instala o risco institucional. O nome de Jorge Messias chega hoje ao Senado sob essa sombra. Não é um detalhe. Quando a régua é baixa, o resultado costuma ser previsível. E previsibilidade, nesse caso, não é virtude — é sinal de captura.

A Constituição Federal de 1988 desenhou um rito que deveria ser robusto: indicação presidencial, escrutínio técnico na Comissão de Constituição e Justiça do Senado Federal e aprovação por maioria absoluta no plenário. Nada disso é simbólico. Cada etapa existe para tensionar o candidato, expor fragilidades e exigir compromissos públicos. No entanto, ao longo dos anos, esse desenho tem sido progressivamente esvaziado por práticas previsíveis, enquanto, nos bastidores, apoios são consolidados com antecedência. É justamente por isso que a sabatina de hoje precisa recuperar densidade — e isso só ocorre quando a reflexão antecede e justifica a pergunta.

Casos concretos demonstram que a ética institucional só ganha relevância quando submetida à pressão real do poder. O Brasil já testemunhou decisões juridicamente defensáveis, mas politicamente contaminadas por relações prévias ou expectativas externas. Esse cenário impõe uma transição inevitável do plano teórico para o prático. Diante desse contexto, a indagação que se impõe não pode ser evasiva: Jorge Messias, quando confrontado com processos que envolvam atores com os quais manteve relação direta na Advocacia-Geral da União, o senhor se declarará impedido sem hesitação? Recusará encontros reservados com partes interessadas durante o curso de julgamentos? Ou aceitará a naturalização de contatos informais travestidos de institucionalidade?

A percepção pública de imparcialidade é tão decisiva quanto a imparcialidade em si. Investigações e reportagens amplamente divulgadas trouxeram à tona zonas de interseção entre ambientes familiares de ministros e circuitos de influência jurídica e empresarial. A Polícia Federal do Brasil analisou relações indiretas envolvendo interesses financeiros de grande escala, com desdobramentos associados ao caso do Banco Master. Nomes como Luiz Fux, Dias Toffoli e Alexandre de Moraes foram lançados ao debate público não por decisões judiciais, mas por vínculos periféricos que suscitaram dúvidas. Esse pano de fundo exige uma resposta objetiva e direta: Jorge Messias, o senhor tem esposa, filhos, irmãos, sogros, noras ou genros que atuem como advogados? Se tem, considera ético que esses familiares advoguem em causas que tramitem no STF e que possam chegar ao seu gabinete? Declarar-se impedido resolve ou apenas desloca o problema? O senhor defenderá a proibição explícita desse tipo de atuação ou aceitará a permanência dessas zonas cinzentas?

A relação entre poder econômico e instituições públicas no Brasil historicamente se construiu em zonas de proximidade que desafiam a transparência. Eventos patrocinados, encontros internacionais e circuitos de influência informal criaram ambientes em que decisões públicas são precedidas por relações privadas.

Diante dessa realidade consolidada, a pergunta deixa de ser retórica e assume caráter de compromisso institucional: Jorge Messias, o senhor aceitará convites para seminários, simpósios, palestras ou encontros no exterior custeados por empresas que tenham causas tramitando no STF? Aceitará hospitalidade, viagens, presentes ou qualquer forma de benefício indireto? Ou estabelecerá uma ruptura inequívoca com essa prática?

A ampliação da presença pública de ministros fora dos autos produziu um fenômeno novo: decisões que parecem precedidas por posicionamentos já conhecidos. Declarações sobre temas ainda não julgados — eleições, plataformas digitais, investigações — tensionam a ideia de imparcialidade. Diante desse cenário, a reflexão conduz a uma exigência clara: Jorge Messias, o senhor pretende falar exclusivamente nos autos ou seguirá a tendência de manifestações públicas sobre temas que poderão chegar ao Supremo? Como pretende preservar a neutralidade diante da pressão constante por posicionamento?

A longevidade no cargo transformou o STF em um espaço de influência continuada. A chamada PEC da Bengala, ao permitir atuação até os 75 anos, ampliou esse efeito. Em contraste, democracias como Alemanha e França adotam mandatos limitados para preservar a renovação institucional. Esse contraste internacional exige posicionamento: Jorge Messias, o senhor defenderá mandato fixo para ministros do STF ou considera que a permanência prolongada é indispensável para a estabilidade da Corte?

A confiança institucional depende, cada vez mais, de transparência verificável. Escândalos envolvendo patrimônio e rendimentos de agentes públicos revelaram fragilidades nos mecanismos de controle. Em países como Reino Unido e Canadá, auditorias independentes são regra, não exceção. À luz desse cenário, impõe-se a pergunta: Jorge Messias, o senhor aceita submeter sua vida financeira a um escrutínio rigoroso antes da posse e a uma fiscalização anual independente ao longo do mandato?

O avanço do STF sobre temas tradicionalmente legislativos tornou o debate sobre ativismo judicial inevitável. Decisões envolvendo demarcação de terras indígenas e distorções no teto salarial — com a proliferação dos chamados fura-teto — ilustram essa expansão. Diante desse contexto, a questão se impõe com clareza: Jorge Messias, o senhor atuará para conter esse avanço e reforçar a separação de Poderes ou considera legítimo que o Supremo ocupe esses espaços?

O corporativismo institucional opera como um mecanismo silencioso de proteção interna. Ele reduz a capacidade de responsabilização e alimenta a percepção de impunidade. O Judiciário não está imune a essa lógica. Esse cenário exige uma posição inequívoca: Jorge Messias, qual é sua postura diante do corporativismo nas instituições da República? O senhor apoiará mecanismos externos de controle ou se alinhará à autoproteção institucional?

A tensão entre convicções pessoais e dever constitucional já se manifestou no debate público brasileiro, inclusive na escolha de ministros. A laicidade do Estado não elimina a influência de valores individuais, mas exige sua contenção. Diante disso, a pergunta se impõe: Jorge Messias, se houver conflito entre suas convicções religiosas e o que determina a Constituição, qual prevalecerá?

Por fim, o modelo de indicação concentra poder no chefe do Executivo e levanta questionamentos sobre pluralidade. Alternativas como listas tríplices com participação da Ordem dos Advogados do Brasil e de associações da magistratura são debatidas. Esse cenário exige definição: Jorge Messias, o senhor defenderá a manutenção do modelo atual ou apoiará mudanças que ampliem a legitimidade do processo?

A sabatina de hoje não pode ser conduzida como um ritual previsível. O Senado foi concebido para tensionar escolhas, não para legitimá-las automaticamente. O STF, como guardião da Constituição, precisa ser composto por ministros submetidos ao mais alto nível de exigência pública. O que está em jogo não é apenas a aprovação de um nome, mas o padrão de rigor que a República decide impor a si mesma.