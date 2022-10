Reta final, aniversário de Lula e apuração de votos

Chegamos aos últimos dias das eleições de 2022, o pleito segue indefinido, temos que mobilizar a classe trabalhadora, tomando as ruas edit

Chegamos aos últimos dias das eleições de 2022, o pleito segue indefinido, temos que mobilizar a classe trabalhadora tomando as ruas. Essa é a única forma de garantir a vitória de Lula e o fim do estado de exceção imposto pelos golpes.

Burguesia toma partido

Nessa reta final, como era de se esperar, a burguesia recrudesce seu ataque à campanha de Lula. Da mesma forma que apura seu apoio à campanha de Bolsonaro, expressa no montante milionário de doações e conivências do TSE e do STF.

Infelizmente, a política da direção do PT segue amordaçando Lula, buscando o apoio de uma pequena burguesia insignificante que nunca votaria no PT. A política para a vitória tornou-se óbvia a todos no primeiro turno, o PT obteve 57% dos votos entre a população que recebe até 2 salário mínimos.

Esse estrato corresponde a 85,7% das classes de rendimento domiciliar do Brasil em 2020. Essa também foi a parcela da classe trabalhadora mais beneficiada pelas políticas dos governos do PT, cabe ao PT mobilizar esses trabalhadores a tomarem partido na eleição.

O restante da classe trabalhadora, mais organizada, sofreu com os governos petistas, com os quais acabou por travar confrontos intensos, a exemplo a categoria dos ecetistas. Os trabalhadores dos Correios, como outros, tiveram aumento real durante o governo do PT, mas precisaram lutar batalhas memoráveis para garantir essas conquistas.

A esse setor da classe trabalhadora apenas um ponto inflama sua mobilização, a defesa dos seus interesses. A polarização natural entre trabalhadores de patrões é a força motriz desse setor.

Quanto à política de agradar a pequena burguesia direitista do PSDB, é necessário afastar esse setor dos trabalhadores e desmobilizar suas ações. É preciso que a CUT, e demais organizações operárias, entre em ação para mobilizar a classe trabalhadora, conclamando a luta não por mais um governo do PT, mas por um governo dos trabalhadores. Onde o Lula e o PT assumam esse compromisso de classe, que sido tem evitado até o momento.

Aniversário e Lula

Seguindo a orientação de trazer a campanha até os trabalhadores, foram idealizados o Bloco Amantes de Lula e a Feira Luta Castelo. No mesmo eixo estamos realizando o Aniversário de Lula na Comunidade Santa Clara.

O evento será nesta quinta, 27/10, será o aniversário de Lula. Para celebrar e mobilizar pessoas nessa data especial, o Bloco Amantes de Lula e a Feira Lula Castelo realizarão uma caminhada e festa na Comunidade Santa Clara.

A concentração ocorrerá na Escola Braz Baracuhy (Rua Gilberto Amado, s/n, Castelo Branco), às 16h. Em seguida, faremos uma caminhada com panfletagem até a associação da Comunidade onde haverá uma festa com a criançada.

A iniciativa na região já rende frutos, sendo a região da cidade de João Pessoa com maior percentual de votos no presidente Lula no primeiro turno. E é também um importante eixo de organização popular em torno dos problemas locais.

Apuração do votos

Neste segundo turno, realizaremos novamente a apuração de votos. Acompanhe a contagem dos votos ao vivo no telão do Bloco Amantes de Lula!

Vamos unir a militância e as pessoas da comunidade para assistir a apuração. Com música, esperança e coragem, seguiremos nos apoiando e fortalecendo a luta por um governo dos trabalhadores com Lula presidente.

Nossa concentração será no Biu’s Bar (praça Abdon Milanez, s/n, Castelo Branco), a partir das 18h do domingo (30/10). Até lá, vamos continuar a mobilização,com panfletos, espalhando o vermelho nas ruas e dizendo aos quatro cantos que queremos Lula de novo presidente, por um governo dos trabalhadores da cidade e do campo.

