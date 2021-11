Apoie o 247

ADEUS

Olhou fixamente para a casinha de onde estava sendo despejado. O bom de se perder tudo é que nem bagagem havia para carregar. Na esquina parou e mirou a fachada novamente. Depois seguiu em frente esbanjando sua penúria.

CANCELAMENTO

Vestida para matar acabou tendo que matar o tempo.

ARTÉRIAS

- ...nossa, então você deixa que o seu marido...

- Deixo, sim.

- Ah, eu não gosto.

- Também não.

- Por que consente?

- Ele é cardíaco. O médico disse que é bom pra circulação.

50 POR CENTO LÍQUIDO

De longe ficou olhando a esposa tentando colocar uma gota de remédio homeopático numa xícara com água. Ela pingava o medicamento e logo puxava o recipiente. A gota caia na mesa. Na quarta tentativa, foi ter com ela.

- Quer ajuda?

- Não precisa.

- Qual a dificuldade em pingar o remédio?

- Em homeopatia, quanto menos, mais forte. O médico prescreveu meia gota.

NOVAS GAIATICES DO MULÁ NARUSDIN

O mulá Nasrudin veio ao Brasil. Num calçadão do Rio de Janeiro foi sequestrado e levado ao cativeiro num longínquo morro. Lá, um homem mascarado, lhe encarou e disse:

- E agora, sábio Nasrudin? Amarrado e espancado vai conseguir dizer uma frase espirituosa?

- Ó o auê aí ô – respondeu o iluminado mulá.

RODRIGUEANA

Despediu-se da despedida de solteiro ao ver a futura esposa dando expediente no randevu.

INVOLUÇÃO

- Ou eu ou essa iguana! – sentenciou Emma, esposa de Charles Darwin.

ESOPIANA

Esopo cansou de escrever fábulas. Sua arte, considerada menor, não permitia que alçasse voos mais altos, como entrar na Academia Grega de Letras. Passou a produzir dramas históricos. Desafortunadamente, o público não apreciou a dramaturgia esópica. A cada encenação, o vaiavam mais e mais. O fabulista, desmoralizado, acabou abrindo uma pequena editora especializada em narrativas breves, mas faliu.

Moral da história: abandonar as raízes acaba em tragédia grega.

CASA DA LUZ VERMELHA

Não pagou o serviço, bateu na profissional, quebrou a penteadeira e foi saindo. Ela conseguiu se levantar do chão, pegou o sapato de salto agulha e enterrou no cocuruto do freguês. Uma morte fina.

CAN CAN

Depois da eucaristia, o padre foi até o meio dos fiéis. Todos permaneceram em silêncio. Então começou a cantarolar I Love Paris e a dançar can-can. Dava pontapés para o alto e saltos acrobáticos. A idosa comentou com o marido:

- Alguma coisa tem nesse vinho.

