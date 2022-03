Retomar a democracia para o Brasil reencontrar a esperança

Apoie o 247

Por Maria do Rosário

Com todas as ameaças à liberdade, mais de 650 mil mortes na pandemia de Covid-19, desemprego em mais de 10%, inflação crescente e carestia e perdas de direitos sociais, trabalhistas e previdenciários, já é possível avaliar o dano concreto que a democracia brasileira sofreu desde o golpe contra a presidenta Dilma Rousseff, em 2016, processo que incluiu ainda a prisão injusta do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva até a eleição para presidente da República do maior fascista, genocida e corrupto que o Brasil já viu.

As frases gritadas nas ruas, como “comida no prato, vacina no braço” e “fora, Bolsonaro!”, resumem um sentimento, mas não só isso, uma necessidade. O Brasil não pode continuar como está.

Para nós, a democracia não significa apenas a dimensão da representação ou de regras eleitorais. Mais que isso, o Partido dos Trabalhadores, em seu nascedouro, vinculou a democracia com a dimensão da igualdade econômica, o que implica, entre outras coisas, num processo redistributivo da riqueza produzida a partir do trabalho, acesso aos bens sociais e culturais, uma vida sem violência.

É nessa perspectiva que vemos as políticas econômicas na raiz do processo democrático, e as defendemos também no seu caráter social e de soberania. É nessa direção que o Sistema Único de Saúde se torna um símbolo concreto de cidadania, ao lado das políticas educacionais que possibilitam a inclusão.

A democracia está incompleta quando parcelas enormes de nossa população continuam excluídas e neste momento têm como única perspectiva trabalhar para a ruptura do atual projeto político, que pelo seu caráter neofascista traz as sementes do racismo, da misoginia, do capacitismo.

Nesta semana em que completamos 58 anos do golpe civil militar que jogou o Brasil em 21 anos de ditadura sanguinária e repressiva, é preciso lembrar que o regime militar produziu efeitos que, infelizmente, são sentidos até hoje no Brasil. Nossa luta por memória, verdade e justiça segue viva e firme, apesar de tudo e de todos que tentam enterrá-la junto com a história do Brasil.

É em nome dessa democracia, e não da democracia liberal limitante e excludente, que nós, militantes e parlamentares do Partido das Trabalhadoras e dos Trabalhadores, temos trabalhado ao longo de todas as nossas vidas e´, em especial, nos nossos anos de mandato.

Para nós, a retomada de uma democracia plena e inclusiva é um projeto em curso, marcado pela esperança e por um nome: Luiz Inácio Lula da Silva. Nele, e em muito trabalho e dedicação ao povo brasileiro, é que cabe a esperança de um país. Cabe a crença nos valores democráticos e na reconstrução do Brasil, pleno de soberania, de justiça social e com direitos para todas e todos.

É nisto que acreditamos, e é por isto que vamos lutar incansavelmente, até a vitória.

