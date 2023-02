Revogação da falácia do Novo Ensino Médio e revogação do piso de 1.300 reais já!

Apoie o 247

ICL

Extirpar a miséria do grande Brasil: é o sonho de consumo de muitos brasileiros, e eu me incluo certamente nesse alvo. Estamos com algum caminho andado para está realização com à volta da Esquerda ao centro, mas quando nos deparamos com a ideologia malsã do NEM (Novo Ensino Médio) em curso dentro das Escolas públicas do nosso território: fica difícil sorrir.

A proposta chega a ser perversa, ela substitui disciplinas como biologia por uma falácia chamada Projeto de vida. É de dar dó assistir o panorama aviltante, que comanda professores com pós-graduação e outras certificações com salário inicial de 1.300 (o que já é um estupro de alma) tendo que arrefecer seus ânimos sacerdotais diante destas injustiças escravagistas.

Aliás, os professores estaduais não absorveram o tal do aumento federal de apenas 600, eles estão nas cordas: endividados e sem “reajuste” há quase um decênio.

Leitores progressistas precisamos sensibilizar a população...que está anestesiada, afinal são anos de deseducação. Na verdade o salário destes mestres não passa de uma bolsa-educador, e isso é vergonhoso. Quero perguntar ao governo do Rio de Janeiro a razão de tanto descaso e opressão contra uma categoria tão fundamental ao desenvolvimento social e humano de um país?

Os recortes falam por si só:

“Essa reforma do Ensino Médio é simplesmente bizarra!

Mas tenho esperanças que o ministro da educação do Lula revogue tal reforma” um professor da Rede estadual do Rio de Janeiro.

“2023 é o ano da gente correr atrás de receber o piso. Fazer pressão, campanha, ir às ruas. É direito nosso. Chega de se matar fazendo GLP, de ficar pensando em como fazer uma renda extra fora do magistério (por necessidade), de se atolar em dívidas pq não sobra quase nada no fim do mês... Uma galera boa já tá surtando, tá com a saúde deteriorada, não tá aguentando mais... Tenho minhas questões com o Sindicato e não é isso que deve fazer a gente frear. Vamos pressionar essa galera também. A parada é se mexer e botar pra frente. O coletivo somos nós. “ Outro professor da Rede Estadual do Rio de Janeiro.

😒

Este artigo não representa a opinião do Brasil 247 e é de responsabilidade do colunista.

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.