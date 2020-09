Pesquisas disponíveis para a prefeitura de João Pessoa garantem que, do massacre midiático/judiciário, ele deve ressurgir feito uma fênix, para incomodar as estruturas carcomidas da política conservadora local. E, como diria aquela bela canção de Chico Buarque: "Apesar de você, amanhã há de ser outro dia…" edit

Foi concebido no ventre dos movimentos estudantis, gerado nas entranhas da luta sindical. O perfil combativo, repleto de preocupações sociais jogou o militante nos braços da política tradicional. Aí não de outra: vereador mais votado, deputado mais atuante

Passou feito um trator por cima daquela história de que não sabia fazer política para se tornar prefeito uma, duas vezes.Reeleito governador, montou na 'força do trabalho' para garantir a vitória de seu sucessor Uma das histórias da ingenuidade de Garrincha, fala de uma tarde inteira em Estocolmo na Copa do Mundo de 58, ele fazendo menção de atravessar a rua só pra ver os carros pararemUm belo exemplo de civilidade daquela sociedade europeia, que só 46 anos depois veio se tornar realidade em João Pessoa, com a primeira eleição do prefeito Ricardo Coutinho

Na implantação do terminal rodoviário, economizando o mínimo salário dos habitantes da periferia, a sensibilidade social escancarada.Não esqueceu a galera mais chique, que visita com mais frequência a Estação Ciência no altiplano Cabo Branco

Lá do Palácio da Redenção determinou a inundação do interior do Estado com adutoras pra matar a sede e as doenças transmissíveis da população mais carente, eternamente esquecida pelas políticas clientelistas de seus antecessoresE foi também lá do Palácio da Redenção, que saiu a ordem para invadir de asfalto as estradas poeirentas das pequenas cidades, encurtando distancias, facilitando escoamento da produção agropecuária, amenizando a viagem dos pobres paraibanos do interior, com a vida já cheia de solavancos Uma ave rara na Paraíba é político se movendo empurrado por convicções ideológicas

O movimento estudantil e a luta sindical sedimentaram a ideologia de Ricardo, amplamente demonstrada na defesa veemente do mandato democrático de Dilma, derrubada pelas chibatadas de um golpe, e no repúdio intransigente contra a prisão de Lula, condenado sem provas pelas esporas de um juiz, que se fez ministro de um governo simpático à ditaduras, defensor das torturas

Outro dia, perguntado se o então governador dispunha de perfil para ser ministro, o candidato Fernando Haddad, foi incisivo: Ricardo tem estrutura para ser presidente da República.

