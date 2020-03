"Como Lula - que produz uma profusão de vozes em seu discurso -, Stuckert produz uma profusão de olhares em suas imagens. É uma concepção visual coletiva e, ao mesmo tempo, profundamente pessoal a autoral", diz o colunista Gustavo Conde, celebrando os 50 anos do fotógrafo Ricardo Stuckert edit

Hoje é aniversário de Ricardo Stuckert, fotógrafo que se apaixonou pela questão indígena brasileira e que há mais de 15 anos cuida da imagem do ex-presidente Lula.

É necessário celebrar Ricardo Stuckert. Celebrá-lo é celebrar a história, a democracia, os povos indígenas, a luz, o humano.

Stuckert é o fotógrafo do humano. Tudo significa 'humano' em suas imagens.

Ver Stuckert em Paris, a 'Meca' da fotografia, é testemunhar o encontro de um dos maiores fotógrafos do nosso tempo com a origem de tudo, a Cidade Luz.

E esse brasileiro não vai a Paris apenas como um grande fotógrafo. Ele leva seu olhar a Paris. E é um olhar que os franceses ainda não conheciam.

As imagens desse primeiro momento da turnê mundial de Lula são avassaladoras. O domínio da luz na magnífica Prefeitura de Paris é iguaria estética para as presentes e futuras gerações de fotógrafos do mundo todo.

Stuckert é um criador de ambientes visuais, um inovador, um revolucionário.

A química entre ele e Lula é qualquer coisa de excepcional. Porque são linguagens que transpiram humanidade, que traduzem esperança, que tocam delicadamente nossas emoções.

Não é trivial um fotógrafo ir a Paris e estabelecer de bate-pronto uma linguagem visual tão vigorosa.

Eu costumo dizer que a luz das imagens de Stuckert não é uma luz física, mas uma luz humana. É algo inexplicável. Evidentemente, é um processo atravessado por uma técnica apurada e por um conhecimento rigoroso das profundidades e contrastes, mas tudo em seu olhar direciona para o humano.

A luz que emana de Lula em suas fotos é humana. A luz que emana das pessoas em suas fotos é humana. Os ângulos que ecoam na sutilezas dos olhares presentes em suas fotos são humanos.

Como Lula - que produz uma profusão de vozes em seu discurso -, Stuckert produz uma profusão de olhares em suas imagens. É uma concepção visual coletiva e, ao mesmo tempo, profundamente pessoal a autoral.

Fica simples de entender porque essa dupla Lula-Stuckert é um acontecimento histórico. Eles extraem suas forças da mesma fonte: a fonte do humano.

Stuckert também tem uma inteligência política singular. Ele domina o tempo, as significações das expressões, o movimento, as cores, as aproximações.

Sua foto da mão de Lula espalmada no infinito em que as veias destacadas pulsam ancoradas na imagem da multidão embevecida ao fundo descreve a sua assombrosa sensibilidade humana e política.

Quando vi Stuckert em Paris na sua explosão de significações visuais em meio a franceses ávidos por arte e ousadia, pensei: a capital mundial da fotografia não vai deixar Stuckert voltar ao Brasil. Eles vão querer o 'Stuckinha' para eles!

Mas a gente também conhece a lealdade e a determinação humanística do cidadão-Stuckert: ele ama o Brasil tanto quanto ama a democracia.

Eu posso dizer com toda clareza e orgulho: Stuckert é uma das pessoas mais generosas e belas que eu tive a felicidade de conhecer. É amigo, é falante, é engraçado, é humilde, é 'pilhado', é carinhoso.

E ele tem sido os olhos dos brasileiros nesses anos todos, nos anos saudosos da democracia e nesses anos cascudos de autoritarismo selvagem.

Ele nos ajuda a segurar uma 'bronca' gigantesca com sua sensibilidade, seu amor e sua capacidade de traduzir em imagens o sentimento de um povo inteiro.

Stuckert nos dá uma referência de país, uma referência de humanismo, uma referência de postura política.

O que dizer quando uma pessoa dessas faz aniversário?

Nada além de um sincero 'parabéns', na linguagem simples dos brasileiros retratados em sua obra.

Viva Ricardo Stuckert!.