Roberto Jefferson e governo Bolsonaro são almas gêmeas

"Um a representação física da indigência de caráter do outro", define Leandro Fortes, do Jornalistas pela Democracia. "Não deixa de ser curioso que os profetas da 'nova política', eleitos por supostamente representarem uma força antissistema, recorram, agora, a um estafeta do fisiologismo mais baixo já praticado no Congresso para tentar costurar uma sustentação mínima no Parlamento", completa